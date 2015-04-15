Feminist sanatçılardan Nevin Yıldırım kampanyası: Gerçekleri çarşaf çarşaf ortaya döküyoruz

Feminist sanatçılar ve sanat alanında çalışan kadınlar, kendisine tecavüz eden erkeği öldürdüğü için müebbet hapse mahkum edilen Nevin Yıldırım’a adalet talebiyle bir araya geldi. Bianet’ten Çiçek Tahaoğlu’nun haberine göre, “Kadınlara adalet için, yaşadığımız adaletsizlikleri çarşaf çarşaf ortaya döküyoruz!” diyen feminist sanatçılar, çarşafların üzerine uyguladıkları Nevin Yıldırım stensilleri ve yazdıkları mesajlarla bir kampanya başlattı.

Nevin Yıldırım kendisine tecavüz eden erkeği öldürdüğü için müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yıldırım hakkındaki hüküm Yargıtay sürecinin ardından nihai sonuca bağlanacak.

Kadınlar, Yargıtay’ın müebbet hapis kararını bozması talebiyle 16 Nisan Perşembe saat 18:30'da “çarşaflarıyla” Galatasaray Meydanı'nda biraraya gelecek.

Adalet sisteminin haksızlığına uğrayan kadınlar

Kadın sanatçıların ortak atölye çalışmasıyla ortaya çıkan Nevin Yıldırım’lı çarşaflar, İstanbul’da çeşitli binalara asıldı.

Sanatçı Arzu Yayıntaş, kampanyaya katılımı kolaylaştırmak, kadınların mesajını yaygınlaştırmak için herkesin evinde olan bir malzeme olan çarşafı seçtiklerini ve Nevin Yıldırım portrelerini stencil formatına getirdiklerini anlattı.

Yayıntaş, bu kampanyayla Nevin Yıldırım ve onun durumundaki tüm kadınların davalarına görünürlük kazandırmak ve adaletin sağlanmasını amaçladıklarını anlattı:

“Nevin Yıldırım, adalet sisteminin haksızlığına uğrayan kadınlar açısından bir sembol. Onun durumunda aslında birçok kadın var. Biz Yıldırım hakkındaki müebbet hapis kararının Yargıtay’dan dönmesi gerektiğine inanıyoruz. Kadınları öldüren erkeklerin nasıl ceza indirimlerinden faydalandığını biliyoruz ve Nevin Yıldırım kararında çifte standart uygulandığını düşünüyoruz. Bu hepimizin, tüm kadınların mücadelesi.”

Yayıntaş, kadın sanatçıların kolektif üretimiyle ortaya çıkan bu kampanyanın sanat alanında da kadın dayanışmasına vesile olmasını umduklarını ifade etti:

“Kolektif yaratıcılığın adalet talebinde etkili bir yöntem olabileceğini düşünüyoruz. Kültür sanat alanında çalışan kadınların biararadalığı açısından da bir ilk. Sanat alanında da kadın hakları açısından problemler var. Bunu, kendi alanımızdaki cinsiyetçiliğin deşifre edilmesinin de ilk adımı olarak görüyoruz.”

"Yargıtay adaletsizliği ortadan kaldırmalı"

300’e yakın kadın sanatçının imzaladığı çağrı metni şöyle:

“Kadınlara adalet için, yaşadığımız adaletsizlikleri çarşaf çarşaf ortaya döküyoruz !

“Biz feminist sanatçılar ve sanat alanında çalışan kadınlar, kadınlara yönelik ayrımcı ve adaletsiz uygulamaların durdurulmasını ve acilen adaletin sağlanması için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz.

“Kendisine uzun zamandır tecavüz eden akrabasını öldürdüğü için yargılanan Nevin Yıldırım, Türk Ceza Kanunu'nun en ağır cezalardan biri olan müebbet hapis cezasına çarptırılarak büyük bir adaletsizliğe uğradı. Tehdit, baskı ve şiddetle sürekli tecavüz yaşayan ve bunun sonucunda hamile kalan Nevin Yıldırım, tecavüzden kurtulmak ve kendini korumak için Nurettin Gider'i öldürmek zorunda kaldı. Nevin, tutuklu yargılandığı sırada tecavüzcüden olan hamileliğini sonlandırmak istediği halde doğurmaya zorlandı. Açıkça meşru müdafaada bulunmuş olduğu ve bu yüzden ceza almaması gerektiği halde, bırakın meşru müdafaa kapsamında ele alınmayı, kadınları katleden erkekler için mutlaka uygulanan ceza indirimleri bile Nevin Yıldırım'a uygulanmadı. Kararın temyizi üzerine, davanın görüleceği Yargıtay Ceza Dairesi bu ağır adaletsizliği ortadan kaldırmalı ve Nevin Yıldırım serbest bırakılmalıdır.

“Nevin'e Adalet Çağrısı için hazırladığımız imza metnini paylaşmak amacıyla tüm basın mensuplarını ve kadınları 16 Nisan 2015 saat 18:30'da Galatasaray Meydanı'na davet ediyoruz.”