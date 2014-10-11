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Yaşam

Hindistan'da tecavüze yeltenen adamın penisi satırla kestiler

Hindistan’ın Rajasthan eyaletinde genç bir kadına tecavüz girişiminde yakalanan Suresh Kumar'ın yerel halk tarafından penisi satırla kesildi

11 Ekim 2014 19:39

Hindistan'ın Rajasthan Eyaletinde genç bir kıza tecavüz etmek isteyen Suresh Kumar isimli adam ara sokakta yakaladıktan sonra linç edilmek istendi. 

Kumar'ın saldırdığı genç kadının çığlıklarını duyarak yardıma koşan bir grup, tacizciyi meydanda sürükledi. Grup, Kumar'ı önce sopalarla dövdü, sonra bir kasaptan satır alıp penisini kesti. Penisini caddeye attıktan sonra Kumar’ı yaralı halde bir köşede bırakan yerliler, şüpheliyi uzun süre hastaneye götürmeyi reddetti.

 

'Bu tarz suçlar artık bu şekilde cezalandırılacak'

 

DHA'da yer alan habere göre, olayı gören yerlilerden biri, “Kimse ona yardım etmek istemedi çünkü herkes onun cinsel bir suç yüzünden cezalandırıldığını biliyordu. Son zamanlarda kadınlara karşı çok fazla affedilemeyecek suç işlendi. Çok sayıda kadınımız ve kızımız tecavüze uğradı, öldürüldü ve ağaçlara asıldı. Bu tarz suçların en azından artık bu şekilde cezalandırılcağı görülüyor” şeklinde konuştu. 

 

'Suçluları halk değil hukuk cezalandırmalı'

 

Hindistan polisi ise, bu linçten sorumlu olan kişilerin adalete teslim olmasını istiyor. Bu olayla ilgilenen bir polis memuru “Bu suçlar her ne kadar içler acısı olsa da, suçluları halk değil hukuk cezalandırmalı” şeklinde konuştu. Tacizci bir süre sonra hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tecavüz şüphelisi Kumar’ın durumunun ciddi olduğunu söyledi. Hindistan’da son yıllarda yaşanan şiddet dolu tecavüz vakaları ve cinsel suçlara bir tepki olarak, yerel halk çareyi kendi önlemlerini almakta buluyor.

Temmuz ayında 7 yaşında bir kıza tecavüz ederek cesedini ağaca asmakla suçlanan 3 kişiden biri öldürülmiş, diğer ikisi ise ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılmıştı.

 

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