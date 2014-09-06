Hindistan'da 18 yaşındaki genç kızı köpekle evlendirdiler

Hindistan’ın Jharkland eyaletinde yaşayan ve kötü ruhlara sahip olduğuna inanılan genç kızın, evlendiği adamların öleceğine inanan eyalet ileri gelenleri, genç kızın bir sokak köpeğiyle evlenmesine karar verdi.

Ntvmsnbc’de yer alan habere göre Hindistan’ın Jharkland eyaletinde genç bir kızın köpek ile evlendirildiği bir düğün gerçekleşti. “Lanetli” olduğuna inanılan Mangli Munda adlı genç kız ailesi tarafından bir sokak köpeğiyle evlendirildi.

Jharkland eyaletindeki bir köyde yaşayan insanlar, bölgede yaşayan 18 yaşındaki Mangli Munda adındaki genç kızın kötü ruhlara sahip olduğuna ve bu yüzden evleneceği adamın öleceğine inanıyordu.

Geçtiğimiz günlerde köyün ileri gelenleri, genç kızın bu kötü ruhlardan kurtulması için bir köpekle evlenmesi gerektiğini söyledi. Ardından kızın babası Sri Amnmunda kızının kötü ruhlardan kurtulması için sembolik bir düğün töreni düzenledi. Geleneksel kıyafetler giydirilerek getirilen köpek ile genç kızın evlilik töreni yerel adetlere uygun bir şekilde gerçekleştirildi.

Bölgedeki inanışa göre, genç kız bir süre köpekle evli kalıp kötü ruhlar uzaklaştırıldıktan başka bir adamla evlenebiliyor.

Bir sokak köpeğiyle evlendirilen genç kız ise gazetecilere 'bu evlilikten dolayı üzgün olduğunu ancak artık her genç kızın hayalindeki gibi gerçek koca adaylarını beklemeye hazır olduğunu' söyledi.