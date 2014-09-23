Tecavüz edilip camdan atılarak öldürülen Jesca Nankabirwa'nın zanlısı bonzai komasında mıydı?

İstanbul’da bir tekstil fabrikasında çalışan ve tecavüz edilip öldürülen Ugandalı Jesca Nankabirwa’nın zanlısı E.D.’nin bonzai komasında olduğu iddia edildi. Nankabirwa dosyasına E.D. adlı kişinin, “camdan attım, öldürdüm” sözleri de girdi.

İstanbul’da bir tekstil fabrikasında çalışan Ugandalı Jesca Nankabirwa adlı göçmen kadının ölümünün ardından E.D. adlı 27 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Milliyet’ten Burcu Karakaş’a bilgi veren emniyet görevlileri, zanlı E.D.’nin yakalandığı sırada bonzai komasında olduğunu ifade etti.

Ugandalı Jesca Nankabirwa (39), ailesini geçindirebilmek için İstanbul’da çalışan göçmen bir kadındı. Cep telefonuna gelen bir arama üzerine evinden çıktıktan sonra bir hafta boyunca kendisinden haber alınamayan Nankabirwa’nın cansız bedeni geçtiğimiz günlerde arkadaşları tarafından Yenibosna’da bir Hastane morgunda bulundu. Genç kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alınarak 17 Eylül’de ülkesine gönderildi. Göçmen kadının ölümü, ülkesi Uganda’da gündeme otururken, ölüm olayına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

Ugandalı Jesca'yı camdan atıp öldürmüş

İsmail Saymaz'ın Radikal'deki haberine göre, İstanbul'da Ugandalı Jesca Nankabirwa adlı kadın mültecinin tecavüz edildikten sonra camdan atılarak öldürüldüğü iddiasına ilişkin sır perdesi aralanıyor. Nankabirwa’yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 27 yaşındaki E.D.’nin, “Daha önceden tanışıyorduk. Fuhuş için eve geldi, kendisini 3. kattan attı” dediği ortaya çıktı. Fakat dosyaya giren bir mülakat tutanağına göre E.D.'nin, polislere “Nankabirwa’yı ben attım” dediği anlaşıldı. Ayrıca bir apartman görevlisi de ifadesinde, cesedin yanına gelen E.D.’nin, “Tartıştık, atıp öldürdüm” dediğini söyledi.

Ülkesi Uganda’dan bir yıl önce Türkiye ’ye gelen 39 yaşındaki Jesca Nankabirwa Sarıgazi’de bir tekstil fabrikasında 900 TL aylıkla çalışıyordu. Kazandığı parayla hem İstanbul’da hayata tutunuyor, hem de Uganda'daki iki çocuğunun masraflarını karşılamaya çalışıyordu.

İddiaya göre Jesca Nankabirwa, geçen 6 Eylül’de akşam saatlerinde, önceden tanıdığı biri kişi tarafından telefonla arandı. Nankabirwa bu kişiyle buluşmaya gitti. O günden sonra kendisinden haber alınamayan Nankanbirwa, bir hafta sonra Yenibosna Hastanesi morgunda bulundu. Dört arkadaşı, 13 Eylül’de Nankabirwa’yı teşhis etti.

‘Attım öldürdüm’

Arkadaşlarının iddiasına göre birden çok kişi tarafından tecavüz edildikten sonra çıplak halde camdan aşağı atılan Nankabirwa ile soruşturma dosyasına Radikal ulaştı. Dosyadaki bilgilere göre Nankabirwa o gün, daha önceden tanıdığı 27 yaşındaki E.D.’nin Eyüp Ayvansaray’daki evine gitti. Alkol alan ikilinin bulunduğu daireden bir süre sonra kavga sesleri yükseldi. Ardından Nankabirwa’nın 3. kattaki daireden sokağa atıldığı ya da atladığı anlaşıldı. Ugandalı kadının elbiselerinin üstünde olduğu saptandı.

Savcılık, Ugandalı kadının buluştuğu 27 yaşındaki E.D.’yi ‘kasten cinayet’ iddiasıyla tutukladı. Ağrılı olduğu belirlenen E.D., ifadesinde, Nankabirwa’yı hayat kadını olarak tanıdığını, geçmişte seks için birlikte olduklarını, o gece de aynı amaçla kendisini aradığını, Fatih’te bulunan kadının taksiye binip geldiğini ileri sürdü. Yolda, altı şişe bira aldıklarını söyleyen E.D., sarhoş olan Nankabirwa’nın kendi dilinde yüksek sesle şarkı söylediğini savundu. Bir ara tuvalete gittiğini belirten E.D., “Dönüşte Nankabirwa’yı salonda bulamadım, pencereden bakınca sokağa düştüğünü gördüm” dedi.

Mülakat tutanağı farklı

E.D. ifadesinde bunları anlatsa da, dosyaya polisler tarafından hazırlanan ‘mülakat tutanağı’ girdi. E.D. ile yapılan görüşme sonrası kaleme alınan tutanakta E.D.’nin, “Tartıştık, ben Nankabirwa’yı aşağıya attım” dediği kaydedildi. İfadesi alınan bir apartman görevlisi de, “Kadın düştükten sonra E.D. de oraya geldi. Kadın yerdeyken, ‘Ne yaptın?’ diye sorduk. ‘Attım, öldürdüm’ dedi” diye konuştu. Dairede yapılan incelemede, farklı noktalarda ve bir satırın üzerinde kan izleri bulundu. Ayrıca dairedeki eşyaların dağınık olduğu, birtakım uyuşturucu bulgularına ulaşıldığı, bunun da ‘Bonzai’ olabileceği kaydedildi.

Dosyayı takip eden Çağdaş Hukukular Derneği İstanbul Şube Sekreteri Avukat Güray Dağ, bu olayın açık bir cinayet olduğunu fakat kadına birden çok kişi tarafından tecavüz edildiği iddiasının otopsi raporundan sonra aydınlanabileceğini söyledi.