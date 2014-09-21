Tecavüze uğrayıp öldürülen Ugandalı kadın için, kadınlar sokaktaydı

İstanbul Kurtuluş’ta “Kadın Cinayetleri Acil Önlem Grubu”na bağlı “Sınır Tanımayan Kadınlar Grubu”, Sultangazi'de yaşayan Ugandalı Jesca Nankabirwa'nın tecavüze uğrayarak öldürülmesini protesto etti.

Kurtuluş Son Durak'ta toplanan grup döviz, pankart ve flamalar açarak sloganlar attı. Bir süre "Göçmen Kadınlar Yalnız Değildir", "Jesca'nın Katili Hala Serbest", "Erkek Adalet Değil Gerçek Adalet" gibi sloganlar atan grup daha sonra basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklama yapan Özgül Kaptan şunları söyledi:

"Yolu Türkiye'ye düşen yüzlerce göçmen, sadece göçmenlik konumu, cinsiyeti ve tenlerinin renginden dolayı ayrımcılık ve kötü muamele ile karşılaşıyor, ucuz ve güvencesiz çalışmaya, en izbe mekânlara fahiş kiralar ödemeye mahkum ediliyorlar. Yetmezmiş gibi erkeklerin cinsel şiddet ve tacizine maruz kalıyorlar. Jesca gibi yüzlerce kadın her gün aynı baskı ve yaşam tehdidi ile karşı karşıya var olma savaşı veriyor. Biz kadınlar, Jesca'yı öldüren kişinin cezasız kalmamasını, başka davalara da örnek ve caydırıcı olacak şekilde adaletin gerçekleşmesini istiyoruz. Başta Jesca'nın davası olmak üzere bundan sonra göçmen kadınların maruz kaldığı her türlü cinsel şiddetin takipçisi olacağız ve bunu yapanları teşhir edeceğiz."

Basın açıklamasının ardından grup, Kurtuluş Caddesi üzerinden yürüyüşe geçti. Sloganlar atarak etrafa broşür dağıtan gruba, yoldan geçen sürücüler korna ile binalardaki erkek ve kadın vatandaşlar ise alkış tutarak destek verdi. Yürüyüşün ardından eylem olaysız bir şekilde sona erdi.