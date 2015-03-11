TDK'dan ikinci skandal: 'Kötü kadın' genelevde, 'kötü adam' Yeşilçam'da!

Türk Dil Kurumu (TDK) tepki çeken 'müsait' tanımlamasının ardından ikinci bir skandala daha imza attı.

TDK'nın hem internet sitesinde hem de basılı sözlüğünde ‘müsait’ kelimesinin ikinci anlamına ‘Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edilebilen (kadın)’ diye yazması büyük tepki çekmişti. 'Cinsiyetçi ifade kullanmakla’ suçlanan TDK’dan yine tartışmalara yol açacak bir kullanım geldi.

Türk Dil Kurumu’nun internet sitesindeki güncel sözlükte ‘kötü kadın’ kelimesi için ‘orospu’ ifadesi kullanıldı.

Radikal'de yayımlanan habere göre, aynı sözlükte ‘kötü adam’ kelimesi ise şöyle anlatıldı:



"Filmlerde izleyiciye sevimsiz gelen, filmin kahramanıyla çekişme durumunda olan ve sonunda çoğu kez yenilen kimse."

Kurtulmuş'tan 'müsait' açıklaması





Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türk Dil Kurumu’nun (TDK) web sitesindeki sözlüğünde “müsait” kelimesinin açıklama bölümünde yer alan “flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen (kadın)” olarak tanımlanmasıyla başlayan tartışmalarla ilgili, “Konu siyasi bir konu değildir. Konuyu sadece TDK’ya bırakmak gerekir. TRK gerekli bilimsel açıklamaları yapacaktır. Kadına hakaret niteliğinde, kadını aşağılayan bir yaklaşım varsa TDK çalışmaların ardından bunu düzeltir” dedi.



“Türkçe’nin Köken Bilgisi Sözlüğü Çalışma Toplantısı” sonuç oturumuna katılan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, programa gelişinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı. TDK’nın web sitesindeki sözlüğünde “müsait” kelimesinin “Flört etmeye hazır olan, kolayca flört edebilen (kadın)” olarak tanımlanması sonrasında başlayan tartışmalarla ilgili bir soru üzerine Kurtulmuş, “Bizde dün kamuoyundan haberdar olduk. Konu siyasi bir konu değildir. Konuyu sadece TDK’ya bırakmak gerekir. TDK gerekli bilimsel açıklamaları yapacaktır. TDK’yı yıpratmaya yönelik bir çalışma haline dönüştürülmemelidir. Gerekli açıklamayı TDK’ya bırakıyorum. Önümüzdeki günlerde TDK bunu açıklayacak. Kadına hakaret niteliğinde, kadını aşağılayan bir yaklaşım varsa TDK çalışmaların ardından bunu düzeltir. Mesele ilmi çerçevede ele alınmalıdır” diye konuştu.