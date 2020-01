TBMM'de sabaha kadar süren mesaide, anayasa teklifinin 5 maddesi daha kabul edildi

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uzlaşarak Meclis'e taşıdığı anayasa değişikliği teklifinin 12., 13, 14, 15 ve 16'ncı maddeleri de kabul edildi.

Genel Kurul, saat 14.00'te kapılarını açtı. CHP ve HDP'nin verdiği grup önerilerinin ardından TBMM'de 12. maddenin oylanmasına geçildi. AKP'li İsmail Saydam'ın ilk 4 maddeyle ilgili olarak "İleride ilk 4 madde de değiştirilebilir" sözleriyle başlayan sert tartışmaların ardından yapılan oylamada 344 kabul, 133 ret, 2 boş, 3 geçersiz oy çıktı. Oturuma verilen 45 dakikalık aranın ardından 13. maddenin görüşülmesine gerçekleşti. Maddeye ilişkin tüm önergelerin reddedilmesinin ardından oylamaya geçildi.

12 maddenin ardından askeri yargıyı düzenleyen ve AYM'nin üye sayısını düşüren 13. maddenin oylamasına geçildi. 13. madde için yapılan oylamaya ise 482 milletvekili katıldı. 343 evet oyu çıkarken, 133 milletvekili hayır oyu kullandı. 1 çekimser, 3 boş çıkan oylamada 2 oy geçersiz sayıldı.

TBMM'de HSYK'nın yapısını değiştiren ve Cumhurbaşkanı'na HSYK üyelerinin yarısını atama yetkisi veren 14. madde 341 oyla kabul edildi. 133 ret oyu kullanıldı. 4 boş oy kullanılırken, 4 oy geçersiz sayıldı, 1 kişi çekimser oy kullandı.

15 ve 16'ncı madde planlanmadığı halde gündeme alındı

Planlamada bugün yalnızca 12,13 ve 14. maddelerin görüşülmesi öngörülmüştü. HDP'nin Genel Kurul'a katılmama ve MHP'nin Saffet Sancaklı eşinin sağlık durumu nedeniyle önergelerini geri çekerek görüşmelere aktif olarak katılmama kararı almasının ardından TBMM Genel Kurulu olağan programın dışına çıkarak 15 ve 16'ncı maddeyi de oyladı.

Oylamada bütçe kanununda değişiklik yapılmasını öngören 15. madde için 341 kabul, 134 ret oyu verildi. 1 kişi çekimser oy kullandı. Ayrıca 2 oygeçersiz sayılırken 5 boş oy çıktı.

Sabah 06:30'a kadar süren TBMM mesaisinde 16'ncı madde de kabul edildi. 482 milletvekilinin oy kullandığı 16. madde 341 evet oyu ile kabul edildi. 134 hayır oyu kullanılan oylamada 3 boş, 1 çekimser oy kullanıldı, 3 oy geçersiz sayıldı.

CHP'den oylamayı yavaşlatma eylemi

15. maddenin görüşmelerinin tamamlanmasından sonra oy verme işlemine geçildi. Oylama sırasında ismi okunan CHP milletvekilleri önce oy kullanmaya gitmedi.

AKP ve MHP milletvekilleri oyunu kullandıktan sonra ise oy kullanmak için kabinlere hep birlikte gitti. Oy kabinlerine giren CHP milletvekilleri oylamayı yavaşlatarak kabinlerden çıkmadı ve kabin önünde uzun kuyruk oluşturdu.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, defalarca CHP'li milletvekillerini 'makul sürenin aşıldığını' belirterek defalarca uyardı.

HDP Genel Kurul'a geri döndü

HDP, İstanbul Milletvekili Garo Paylan'a, Genel Kurulda yaptığı konuşmada kullandığı 'soykırım' ifadesinden dolayı 3 birleşime katılmama cezası verilmesi üzerine Genel Kurul görüşmelerine 1 gün katılmama kararı aldı.Anayasa değişkliği teklifi görüşmelerinin uzatılmasının ardından HDP Meclis'e geri döndü

Bugüne kadar gerçekleşen oylamalar ve sonuçlar şöyle:

12. madde; cumhurbaşkanının OHAL yetkisi düzenliyor

12'inci madde, cumhurbaşkanının OHAL yetkisini düzenliyor. Düzenlemeye göre, OHAL'de kararnamelere Meclis onayı süresi bir aydan üç aya çıkarıldı. OHAL gerekçelerine seferbelik hali de eklendi. Anayasa değişikliği teklifinde cumhurbaşkanı OHAL ilan ettikten sonra temel haklar ve siyasi haklar konularında da sınırlayıcı kararname çıkarma yetkisine sahip olacak. Teklifin komisyona gelen ilk halinde temel haklar ve siyasi haklar alanı, cumhurbaşkanının olağanüstü hâl döneminde çıkaracağı kararnameler dışında tutulmuştu.

Kabul edilen 12. madde şöyle:

MADDE 12- 2709 sayılı Kanunun 119 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve kenar başlıkları metinden çıkarılmıştır.

"III. Olağanüstü hal yönetimi MADDE 119- Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması, tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Olağanüstü hal ilanı kararı verildiği gün Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır; Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir. Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz. Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile 15 inci maddedeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenir. Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104 üncü maddenin onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.

Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanamaması hâli hariç olmak üzere; olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar.”

13. madde; askeri yargı kaldırılıyor, AYM'nin üye sayısı düşüyor

Bu maddeye göre, askeri yargı tamamen kaldırılacak. Askeri yargıdan gelen üyelerin çıkarılmasıyla Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) üye sayısı 15’e inecek.

Oylanması beklenen 13. madde şöyle:

MADDE 13- 2709 sayılı Kanunun 142 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri mahkemeler kurulabilir.”

14. madde; HSYK üye sayısı 13'e çıkarılacak

14. maddedeki değişiklik, HSYK üyesi sayısının 13'e çıkarılmasını öngörüyor.

Oylanması beklenen 14. madde şöyle:

MADDE 14- 2709 sayılı Kanunun 159’uncu maddesinin başlığı ile birinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “Yüksek” ibareleri madde metninden çıkarılmış; iki, üç, dört ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; altıncı fıkrasında yer alan “asıl” ibaresi madde metninden çıkarılmış; dokuzuncu fıkrasında yer alan “kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere” ibaresi “kanun ve diğer mevzuata” şeklinde değiştirilmiştir.

“Hâkimler ve Savcılar Kurulu onüç üyeden oluşur; iki daire halinde çalışır.

Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir.

Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden, en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması zorunludur. Kurulun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular, Meclis Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderir. Komisyon her bir üyelik için üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapar. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanır.

Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilir. Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki otuz gün içinde yapılır. Seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan Kurul üyeliğinin boşalması durumunda, boşalmayı takip eden otuz gün içinde, yeni üyelerin seçimi yapılır.”

15. Madde: Bütçe kanunu değişiyor

MADDE 15- 2709 sayılı Kanunun 161 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A. Bütçe ve kesin hesap MADDE 161- Kamu idarelerinin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır. Malî yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü ile yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller kanunla düzenlenir. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Bütçe teklifi Bütçe Komisyonunda görüşülür. Komisyonun ellibeş gün içinde kabul edeceği metin Genel Kurulda görüşülür ve malî yılbaşına kadar karara bağlanır. Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda kamu idare bütçeleri hakkında düşüncelerini her bütçenin görüşülmesi sırasında açıklarlar, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamazlar. Genel Kurulda kamu idare bütçeleri ile değişiklik önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır. Merkezî yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek tutarın sınırını gösterir. Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle aşılabileceğine dair bütçe kanununa hüküm konulamaz. Carî yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik teklifleri ile carî ve izleyen yılların bütçelerine malî yük getiren tekliflerde, öngörülen giderleri karşılayabilecek malî kaynak gösterilmesi zorunludur. Merkezî yönetim kesinhesap kanunu teklifi, ilgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak en geç altı ay sonra Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanun teklifinin verilmesinden başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde Meclise sunar. Kesinhesap kanunu teklifi ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez. Kesinhesap kanunu teklifi, yeni yıl bütçe kanunu teklifiyle birlikte görüşülür ve karara bağlanır.”

16.madde 'Bakanlar Kurulu'nu kaldırıyor

MADDE 16 - 2709 sayılı Kanunun;

A) 8 inci maddesinde yer alan “ve Bakanlar Kurulu”; 15 inci maddesinin birinci fıkrasında, 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında ve 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “, sıkıyönetim”; 88 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu ve”, ikinci fıkrasında yer alan “tasarı ve”; 93 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine,”; 125 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askerî Şuranın kararları yargı denetimi dışındadır. Ancak,” ve altıncı fıkrasında yer alan “sıkıyönetim,”; 148 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, sıkıyönetim”, altıncı fıkrasında yer alan “, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” ve “Yüksek”, yedinci fıkrasında yer alan “ile Jandarma Genel Komutanı”; 153 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “tasarı veya”; 154 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yüksek”; 155 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları,” ve “tüzük tasarılarını incelemek,”, üçüncü fıkrasında yer alan “Yüksek” ibareleri madde metinlerinden çıkarılmıştır.

B) 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına”; 78 inci maddesinin başlığı “D. Seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler”; 117 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı”; 118 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları,” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları,”, “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından” ibaresi “Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarından”, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına”, “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca”, dördüncü fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları”, beşinci fıkrasında yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcısının”, altıncı fıkrasında yer alan “kanunla” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle”; 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak” ibaresi “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle”; 124 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanı” ve “tüzüklerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin”; 127 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının”; 131 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi “tarafından”; 134 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakana”; 137 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi”; 148 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun hükmünde kararnamelerin” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin”, altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu üyelerini” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları,”; 149 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “oniki” ibaresi “on”; 150’nci maddesinde yer alan “kanun hükmündeki kararnamelerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin” ve “iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi” ibaresi “Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubuna ve”; 151 inci maddesi ile 153 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kanun hükmünde kararname” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi”; 152 nci maddesinin birinci fıkrası ile 153 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kanun hükmünde kararnamenin” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin”; 158 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “adli, idari ve askeri” ibaresi “adli ve idari”; 166 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “hükümete” ibaresi “Cumhurbaşkanına”; 167 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir.

C) 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “geri gönderilen kanunu” ibaresinden sonra gelmek üzere “üye tamsayısının salt çoğunluğuyla” ve “117 nci” maddesinin üçüncü fıkrasının başına “Cumhurbaşkanınca atanan” ibareleri eklenmiştir.

Ç) 108 inci maddesinin birinci fıkrasına “inceleme,” ibaresinden önce gelmek üzere “idari soruşturma,” ibaresi eklenmiş; ikinci fıkrasında yer alan “Silahlı Kuvvetler ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış; üçüncü fıkrasında yer alan “üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda belirlenen nitelikteki kişiler arasından,” ibaresi “Başkan ve üyeleri,” şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan “kanunla” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” şeklinde değiştirilmiştir. D) 146’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onyedi” ibaresi “onbeş” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “, bir üyeyi Askerî Yargıtay, bir üyeyi Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” ibaresi ile dördüncü fıkrasında yer alan “, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

E) 82’nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 96’ncı maddesinin ikinci fıkrası, 117’nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları, 127’nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi, 150’nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile 91, 99, 100, 102, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 145, 156, 157, 162, 163 ve 164 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Genel Kurul'a sunulan 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin tam metni

Anketler erken seçim mi diyor?

Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li Mustafa Şentop'un erken seçim söyleminin kullanmasından 2 gün sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk kez bu iddialara dair konuştu. Erdoğan, "Hiçbir zaman erken seçimin sağlıklı olacağını düşünmedik, ama şu anda gündeme gelen konu çok farklı. Parlamento çalışamaz hale getirilirse bu düşünülebilir. Bu ayrı bir konu" dedi. Erdoğan’ın benzer açıklamalar gelmesinin arka planında referandum anketlerinden olumlu sonuç alınamaması olduğu iddia edildi. (Kulis: Referandum anketlerinden olumlu sonuç alamayan Erdoğan, erken seçim üzerinde duruyor)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin toplumun beklentileriyle, bir kişinin beklentileri arasında tercih yaptığını ve toplumun beklentilerini ötelerken bir kişinin tercihlerini önüne getirerek, Meclis’i tıkadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, sine-i millete dönme konusunda “Biz Meclis’te, aldığımız oyların hakkını son kuruşuna kadar vereceğiz, mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi. (Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının tamamını için tıklayınız)

"Muhafazakar kesim belirleyici olacak"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişikliği teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bozdağ, "Şimdi diyelim ki CHP mezhepçi politikalar yaptı, alabilir mi? CHP diyelim ırkçı politikalar yaptı alabilir mi bunu? CHP muhafazakar mütedeyyin insanlarla dalga geçen ve onları aşağılayan tahkir eden bir politikalar yaptı, alabilir mi, alamaz. MHP de öyle, HDP de öyle. AK Parti de tek başına yetmiyor. Artık marjinal ve radikal söylemlerle iktidar yolu açılmayacak, kapanacak. Ve herkesi merkeze doğru seçecek. Muhafazakar kesim belirleyici olacaktır" diye konuştu. (Bozdağ: Bir Erdoğan bulmak kolay değil, sistemi kurumsallaştırıyoruz)

Paylan'a 3 oturuma katılmama ve konuşmasına ise tutanaktan çıkarma cezası verildi

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Genel Kurul'daki anayasa görüşmeleri sırasında 'soykırım' kelimesinin kullandığı gerekçesiyle aldığı 3 oturumuma katılmama ve konuşmasının tutunaktan silinme cezasına ilişkin olarak "1.5 saat ara verildi ve bu arada AKP ve MHP temsilcilerinin baskısıyla bana ceza verilmesini konuşmuşlar. MHP anayasadan desteğini çekmekle tehdit etmiş" diye konuştu. (Paylan'ın açıklamalarının tamamını okumak için tıklayınız)

Özel ekip, Meclis kürsüsündeki

15 bin Euro'luk mikrofonun peşinde

Partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Genel Kurul'da çıkan arbede sonrası kaybolan kürsü mikrofonunu bulmak için özel ekip kuruldu. Kavga anına ilişkin farklı kameralar ve internete yansıyan görüntüleri incelenmeye başlandı.

İşte HDP’li Garo Paylan’ın ceza verilen konuşması

AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın "İleride ilk dört madde de değiştirilebilir" sözleri Genel Kurul'da tartışma yarattı. CHP milletvekillerinin tepki gösterdiği İsmail Aydın tekrar kürsüye çıkarak "Anayasanın değiştirilmez maddesinin yer alması gerektiğini ifade ettim. İlk dört maddenin teminatı bizleriz" dedi. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da, Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama beklediklerini söyledi. Tartışmaların sürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Her bir temsilci konuşmasını yaptı. Her grubun fikri zikri ortada. Bu süreçle ilgili tartışmayı uzatmak niyetinde değiliz. İlk üç maddesinin değiştirilmesinin dahi teklif edilmeyeceği buyruk altındadır" diye konuştu. Aydın oturuma ara verdi. CHP'li milletvekillerinin cep telefonlarından yaptığı yayında konuşan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal da İsmail Aydın'a tepki göstererek, "Önce ilk 3 maddeye dokunmuyoruz derler. Sonra ilk 3 maddenin değiştirilemeyeceğini öngören 4. maddeyi değiştirerek ilk 3 maddeyi değiştirmenin önünü açarlar" dedi.

"AKP'li vekilin yarasını inceledim, ancak bir at ısırmış olabilir!"

Partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü Genel Kurul'da AKP ile CHP'li vekiller arasında başlayan "ısırık" tartışması devam etti. Genel Kurul'da söz alan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, ısırıldığını iddia eden AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta’nın bacağının fotoğrafını gösterip kendi bacağındaki "eski yarayla" karşılaştırdı. "Isırız izi böyle olmaz" dedi. (Hiç elma da mı ısırmadınız, bir diş izinin ne olduğunu bilmiyor musunuz?)

"Anayasa değişikliği

darbecilerin sonunu getirecek"

Genel Kurul'da görüşmeler devam ederken Haliç'te düzenlenen Sultan Abdulhamid'i Anma Töreni'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği teklifiyle ilgili olarak "Şimdi, anayasa değişikliği darbecilerin sonunu getirecek. Gençler, bu anayasa değişikliğiyle artık 367 saçmalıkları olmayacak. Bu anayasa değişikliğiyle artık cuntacılar iş başına gelme hevesi içerisinde olmayacak" dedi. (Tamamını okumak için tıklayınız)

AKP'li vekil "İleride ilk 4 madde de değiştirilebilir" dedi, MHP ilk kez tepki gösterdi

AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın "İleride ilk dört madde de değiştirilebilir" sözleri Genel Kurul'da tartışma yarattı. CHP milletvekillerinin tepki gösterdiği İsmail Aydın tekrar kürsüye çıkarak "Anayasanın değiştirilmez maddesinin yer alması gerektiğini ifade ettim. İlk dört maddenin teminatı bizleriz" dedi. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta da, Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklama beklediklerini söyledi.

Tartışmaların sürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Her bir temsilci konuşmasını yaptı. Her grubun fikri zikri ortada. Bu süreçle ilgili tartışmayı uzatmak niyetinde değiliz. İlk üç maddesinin değiştirilmesinin dahi teklif edilmeyeceği buyruk altındadır" diye konuştu. Aydın oturuma ara verdi.

CHP'li milletvekillerinin cep telefonlarından yaptığı yayında konuşan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal da İsmail Aydın'a tepki göstererek, "Önce ilk 3 maddeye dokunmuyoruz derler. Sonra ilk 3 maddenin değiştirilemeyeceğini öngören 4. maddeyi değiştirerek ilk 3 maddeyi değiştirmenin önünü açarlar" dedi.

