HDP'li Paylan: MHP bana ceza verilmemesi halinde anayasadan desteğini çekmekle tehdit etmiş

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Genel Kurul'daki anayasa görüşmeleri sırasında "Tekçi anayasanın halkalara neler yaptığını ve aynı hataya düşmeyelim çağrısı yaptım" diyerek neden 1915-1925 yılları arasında yaşanan felakete 'soykırım' kelimesini kullandığını açıkladı. "Ben halkların başına gelen felaketin adına soykırım diyorum. Gelin adını hep beraber koyalım ve yüzleşelim dedim" açıklamasında bulunan Paylan, "1.5 saat ara verildi ve bu arada AKP ve MHP temsilcilerinin baskısıyla bana ceza verilmesini konuşmuşlar. MHP anayasadan desteğini çekmekle tehdit etmiş" diye konuştu. Paylan, üç oturuma katılmama ile konuşmasına tutanaktan çıkarma cezasına ilişkin olarak "Ben TBMM’de soykırım kelimesini defalarca söyledim. O zaman hiçbir tepki verilmemişti" dedi.

HDP’li Garo Paylan’ın ceza verilen konuşması

Partili cumhurbaşkanlığını içeren anayasa değişikliği teklifinin Meclis Genel Kurulu görüşmelerinde kürsüde benzer anayasanın 1915-1925 arasında Ermeni, Süryani gibi halkların başına getirdiği felaketleri anlatırken 'soykırım' kelimesi gerekçesiyle üç oturuma katılmama cezası ile konuşmasına tutanaktan çıkarma cezası verilen HDP’li İstanbul Milletvekili Garo Paylan T24’e dün gecenin yaşananlarını anlattı.

TBMM Başkanvekili’nden HDP’li Paylan’a:

Hal ve hareketlerinize dikkat edin!

"Ben halkların başına gelen felaketin adına soykırım diyorum. Gelin adını hep beraber koyalım ve yüzleşelim dedim" diyen Paylan, bu sözlerinin Meclis'te ciddi bir hezeyana neden olduğunu ve oturuma 1.5 saat ara verildiğini söyledi. Verilen bu arada AKP’nin başbakandan bakanları ve gurup başkanvekillerine kader herkesin devreye geçtiğini ve MHP ile durumu müzakere ettiğini söyledi. MHP’nin ‘kınama’ cezasını yeterli gören AKP’yi anayasadan desteği çekmekle tehdit ettiğini söyleyen Paylan, "Bana başbakan ve bakanlara hakaret maddesinde böyle bir ceza verildi" dedi.

"Ben kimseye hakaret etmedim, bir halkın başına gelenleri anlatmak istedim" diyen Paylan, verilen ceza ile ilgili TBMM Başkanlığı'na itirazda bulunacağını söyledi.

Garo Paylan’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:

"Tekçi anayasanın halkalara neler yaptığını ve aynı hataya düşmeyelim çağrısı yaptım"

"Aslında anayasayı tartışıyoruz, tekçi bir anayasa tartışıyoruz, konuşuyoruz geçmişte bu tekçi anayasanın nelere yol açtığını vurgulamaya çalıştım. 100 yıl önce Ermenilerin, Süryanilerin başına gelenleri anlatmaya çalıştım. Yok sayılan halkların nihayetinde soykırımla 1915-1925 arasında soykırımlara, katliamlara ve mübadelelerle Anadolu’dan sürüldüklerini anlattım. Aynı hata bugün Türkün anayasası tabiriyle anlatılıyor ve ben sözlerim aynı hatayı yapmamaları çağrısıydı. Ben halkların başına gelen felaketin adına soykırım diyorum. 'Gelin adını hep beraber koyalım ve yüzleşelim' dedim. Bunun üzerine Meclis’te ciddi bir hezeyan oluştu ve oturuma ara verildi. 1.5 saat ara verildi ve bu arada AKP ve MHP temsilcilerinin baskısıyla bana ceza verilmesini konuşmuşlar.

"MHP anayasadan desteğini çekmekle tehdit etmiş"

"Meclis tarihinde 1.5 saat sonra Başbakan, bakanların devre geçmiş, AKP ve MHP grup başkanvekilleriyle ve AKP bu meseleyi yalnızca kınama cezası ile geçiştirme düşüncesindeyken MHP’liler, Garo Paylan’a ceza verilmediği ve soykırım tutanaklardan çıkarılmadığı takdirde anayasadan desteğini çekeriz demiş. Soykırım tutanaktan çıkarılmazsa anayasa desteğinden tehdit etmişler. Ve nihayetinde bana ceza verildi.

"AKP tamamen MHP’nin dümen suyuna girmiş"

"Ben TBMM’de soykırım kelimesini defalarca söyledim. O zaman hiçbir tepki verilmemişti. Bu şunu gösteriyor ki; AKP’nin tamamen MHP’nin dümen suyuna girdiğini gösteriyor ve kürsü dokunulmazlığından artık bahsedilemeyeceğini gösteriyor. MHP’nin dar milliyetçi anlayışının izin verdiği ölçüde artık ifade özgürlüğü olduğunu göstermek istiyor. Biz bunlara izin vermeyeceğiz.

"Bana kırama cezası verilmeden verilen üç oturma katılmama cezasının bir ilk olduğu söyleniyor. Başbakan ve Meclis Başkanı'na hakaret maddesinden verilen ceza bu.

"Ben kimseye hakaret etmedim. Bir halkın başına gelenleri anlatmak isterim."