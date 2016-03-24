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TBMM'de kabul edilen yasaya gece yarısı eklenen madde Reza Zarrab'ı korumak için mi?

CHP'li Toprak: Yeni maddeyi okur okumaz akla Zarrab geliyor

24 Mart 2016 09:51

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı'nın 1-18. maddelerini kapsayan birinci bölümü kabul edildi.  Yasa tasarısında önceki gece yarısı, kritik bir değişiklik yapıldı. Hükümetin TBMM’ye gönderdiği tasarıda yer almayan, Meclis Adalet Komisyonu’nda da hiç gündeme gelmeyen bir konu ile metne dahil edilen madde, gece 23.10’da AKP oylarıyla benimsendi. Ek maddede “Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi şekilde zarar göreceği durumlarda, ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak, kurulun izniyle yurtdışına aktarılabilir" ifadeleri yer aldı. CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, AKP’nin TBMM’ye gece yarısı getirdiği önerge ile yapılan değişikliğin ABD'de tutuklanan Reza Zarrab’a "koruma kalkanı’’ olduğunu söyledi.

TBMM’de ele alınan ‘’Kişisel Verilerin Korunması’’ konusundaki yasa tasarısında önceki gece yarısı, kritik bir değişiklik yapıldı. Hükümetin TBMM’ye gönderdiği tasarıda yer almayan, Meclis Adalet Komisyonu’nda da hiç gündeme gelmeyen bir konu ile metne dahil edilen madde, Reza Zarrab’ın ABD’de tutuklanmasının ardından, gece 23.10’da AKP oylarıyla benimsendi.

Muhalefetin karşı çıktığı ‘’Kişisel Verilerin Korunması’’ yasa tasarısı metnine önceki gece AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı ve arkadaşlarının önergesi ile madde eklendi. Ek madde şöyle: “Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye’nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi şekilde zarar göreceği durumlarda, ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak, kurulun izniyle yurtdışına aktarılabilir…”

Sözcü'den Emin Özgönül'ün haberine göre, önergenin gerekçesinde şöyle dendi:

“Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması bazı durumlarda ülkemizin veya ilgili kişilerin menfaatlerine ciddi zarar verebilmektedir. Bu durumun engellenmesi amacıyla, Dışişleri Bakanlığı ya da ilgili kamu kurum veya kuruluşlarının bu hususta görüşü alınarak, Kurulun izin vermesinden sonra, verilerin yurtdışına aktarılması amaçlanmaktadır…’’

AKP’lilerin önergesi ile eklenen ve muhalefetin “Reza Zarrab için mi getirildi?” kuşkusuna yol açan maddeye göre, veri paylaşımı kararını, Kişisel Verileri Koruma Kurulu verecek. Kurulun 3 üyesini Cumhurbaşkanı, 4 üyesini ise Başbakan seçiyor. Yasa tasarısına sokulan maddede “Uluslararası sözleşmeler hariç” vurgusu yapıldı. Türkiye ile ABD arasında kara para konusunda bilgi aktarımına ilişkin TBMM’den geçen bir sözleşme bulunmuyor. Türkiye ABD ile 7 Aralık 1999’dan bu yana 10 ayrı sözleşme imzaladı. Meclis’ten geçen sözleşmeler, ticareti, yatırım, kalite, nükleer enerji, bilgi teknolojileri, uzay işbirliği, kitle imha silahları gibi konuları kapsıyor.

 

‘Bu madde Zarrab için’

 

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, AKP’nin TBMM’ye gece yarısı getirdiği önerge ile yapılan değişikliğin “Reza Zarrab’a koruma kalkanı’’ olduğunu söyledi.

Toprak, şöyle dedi:

“Bu madde metne kimin için ve neden gece yarısı eklendi. Yeni maddeyi okur okumaz akla Zarrab geliyor. Bu değişikliği AKP izah etsin. Ne acı ki Türkiye Iraklaşıyor.”

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