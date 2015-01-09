TBMM'de bedelli farkı görüşülecek

TBMM Dilekçe Komisyonu, önceki yıllarda daha yüksek bedelle askerlik yapanların, yeni çıkan kanundaki bedelle arasındaki farkı talep etmelerine ilişkin başvuruların, komisyonda görüşülmesine karar verdi.

Alp Özden'in Anadolu Ajansı'ndaki haberine göre, komisyonun kararında, dilekçeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda, muhtelif kanunlarda değişiklik veya bazı alanlarda yeni yasal düzenlemeler yapılmasının istendiği belirtildi.

Dilekçe Komisyonu'nun, Anayasa’nın, TBMM İçtüzüğü’nün ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğü anımsatılarak, kanun teklif etmeye milletvekillerinin ve Bakanlar Kurulunun yetkili olduğunu kaydedildi. Kararda, şunlar kaydedildi:

"Komisyonumuz Başkanlık Divanı, yeni bir kanun veya bir kanun değişikliğini gerektiren dilekçelerin, Komisyonda görüşülemeyeceğini karara bağladıktan sonra, TBMM İçtüzüğüne göre, bu dilekçelerden kanun olarak düzenlenmelerinde toplumsal yarar görülenlerin birer örneğini, TBMM Başkanlığına ve Başbakanlığa bilgi olarak göndermekte; ayrıca, kanun teklifi ve tasarısı gerektiren tüm kararları bastırıp, milletvekillerine dağıtmaktadır. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan gelen yeni yasal düzenleme taleplerinden ve değiştirilmesi istenen kanunlardan, TBMM üyelerinin tamamı haberdar edilmektedir.

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile TBMM İçtüzüğü’nün 116. maddesi uyarınca dilekçenin, Dilekçe Komisyonu'nda görüşülemeyeceğine karar verildi."