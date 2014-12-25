Bedelli askerliği ödeyebilmek için internet kampanyası başlattılar

Bedelli askerlik ücretini nasıl olup da denkleştireceğine karar veremeyen bazı kişiler, çareyi internetten para toplamakta buldu. Indiegogo adlı bağış sitesi üzerinden kampanya başlatan gençler, “Bedelli askerlik yapmam için gereken parayı bulmama yardımcı olun!” başlığıyla kampanyalar başlattı.

Radikal'den Eda Utku'nun haberine göre, Aralık ayının ilk günlerinde başlatılan 3 kampanya, ne yazık ki henüz amacına ulaşmış, hatta yaklaşmış bile değil. Kampanyalardan 2 tanesi şu ana kadar hiç destek alamazken, aralarından bir tanesi ise 100 dolar toplamayı başarmış.