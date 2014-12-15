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Bedelli askerlik başvuruları başladı

Merakla beklenen bedelli askerlik için başvurular bugün itibariyle başladı

15 Aralık 2014 14:47

Bedelli askerliği bekleyenler başvuruların ilk gününde askerlik şubelerine akın etti.

Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından başvurular bugün itibariyle başladı. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde askerlik şubelerine akın etti. Bankaya 18 bin TL yatıran vatandaşlar buradaki işlemlerinin ardından askerlik şubelerine giderek diğer işlemlerini tamamladı. Halıcıoğlu’ndaki askerlik şubesine gelip işlemlerini tamamlayan bazı vatandaşlar, “Çok sıra var, sıranın bitmesini bekliyoruz” dedi.

Başvurusunu tamamlayıp askerliğini bitiren Berat Yılmaz, “Ben sağlık sebebi nedeniyle askere gidemiyorum. Mecburiyettendi. Devlet böyle bir şey tanıdı. Askerliğimi yapmış sayılıyorum. Devletimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

1 Ocak 1988 ve daha önce doğanlar 18 bin TL ödeyerek temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Bedelli askerlikte başvuru için son tarih ise 13 Şubat 2015 olacak.

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