TBMM’de ’20 Temmuz’ merakı; işte kulislerde konuşulanlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın 20 Temmuz’da yapılacak MGK ve Bakanlar Kurulu toplantılarına dikkat çekerek ‘önemli bir kararı açıklayacağız’ sözleri Meclis kulislerinde çok çarpıcı yorumlara neden oldu. Genelkurmay Başkanlığı ile MİT’in bu toplantılarda Cumhurbaşkanlığı’na bağlanacağına ilişkin kararın alınacağını düşünenler ile emekli Balyoz mağdurlarına görevlerine dönmenin yolunun açılacağı görüşleri dikkat çekiyor.

TBMM, ağır hasar aldığı bombalama sonrasında çalışmalarına devam ediyor. Kulislerde darbe girişimi siyasetçilerin ana gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Kulislerin merakı ise 20 Temmuz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında yarın toplanacak MGK ve Bakanlar Kurulu’ndan çıkacak önemli kararın ne olacağı çok değişik yorumlara neden oldu. İşte kulis havasının değerlendirmeleri: