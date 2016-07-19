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15 Temmuz Darbe Girişimi

TBMM’de ’20 Temmuz’ merakı; işte kulislerde konuşulanlar

“Genelkurmay ve MİT Cumhurbaşkanlığına mı bağlanacak? Emekli Balyoz mağdurları görevlerine mi dönecek? Sıkıyönetim ilan edilecek?”

19 Temmuz 2016 22:40

Hülya Karabağlı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın 20 Temmuz’da yapılacak MGK ve Bakanlar Kurulu toplantılarına dikkat çekerek  ‘önemli bir kararı açıklayacağız’ sözleri Meclis kulislerinde çok çarpıcı yorumlara neden oldu.  Genelkurmay Başkanlığı ile MİT’in bu toplantılarda Cumhurbaşkanlığı’na bağlanacağına ilişkin kararın alınacağını düşünenler ile emekli Balyoz mağdurlarına görevlerine dönmenin yolunun açılacağı görüşleri dikkat çekiyor.

TBMM, ağır hasar aldığı bombalama sonrasında çalışmalarına devam ediyor.  Kulislerde darbe girişimi siyasetçilerin ana gündem maddesi olmayı sürdürüyor. Kulislerin merakı ise 20 Temmuz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında  yarın toplanacak MGK ve Bakanlar Kurulu’ndan çıkacak önemli kararın ne olacağı çok değişik  yorumlara neden oldu.  İşte  kulis  havasının  değerlendirmeleri:

  • Sıkıyönetim ya da OHAL ilan edilebilir

     
  • Kendi ordusunda darbe hazırlıklarından haberi olmayan bir Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları orada kalamaz. Ya istifa ederler ya da YAŞ toplantısı öne çekilerek komutanların  ayrılmaları  sağlanır.
     
  • Emekli Balyoz mağdurları için iade-i itibar kararı  çıkabilir.  Görevlerine dönmeleri sağlanır.
     
  • Genelkurmay ve MİT  bu olaylardan sonra  Cumhurbaşkanlığı'na bağlanabilir. 

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