Gözler, Erdoğan'ın işaret ettiği çarşamba kararlarında; olağanüstü hâl ilanı mı geliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ardından Başbakan Binali Yıldırım’ın “önemli kararlar alacağız” çıkışlarının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Buna göre hükümet, Cuma günü gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından TBMM’ye çeşitli yasaların değiştirilmesi için yeni bir torba yasa getirmek için hazırlıklar başladı.

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre; kulislere sızan bilgilere göre, “Darbeyle mücadele” torba yasasında yer alacak bazı yasa değişiklikleri şöyle;



Gözaltı sürelerinin uzatılması: Binlerce kişinin gözaltına alınmasının ardından, bunların sorguları için mevcut yasalardaki gözaltı süreleri yeterli değil. Türk Ceza Kanunu’nda Ceza Muhakemesi kanununda yapılacak bazı değişiklikler yer alacak.



Devlet memurları kanununda değişiklik: Başarısız darbe girişiminin ardından sadece orduda değil, kamu kurumlarının hemen hepsinde de görevden almalar yaşandı. Görevden alınanların memuriyetlerine son verilmesi, mahkeme kararlarıyla görevlerine iadelerinin engellenmesi için 657 sayılı devlet memurları kanununda değişiklik yapılması planlanıyor.



İdam cezası: İdam cezasının kaldırılması için de muhalefet liderleriyle nabız yoklanacak. TBMM’de gerekli çoğunluk bulunacağına ikna olunursa, idam cezasının geri getirilmesi de söz konusu olabilecek.

Sıkıyönetim söylentisi

Ankara kulislerinde alınacak önlemlerden birinin de sıkıyönetim ya da olağanüstü hal ilanı olabileceği konuşuluyor. Ancak AKP’li kaynaklar kendilerinde bu yönde bir bilgi olmadığını ifade ettiler.