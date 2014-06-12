TBMM, Musul gündemiyle toplanacak

TBMM Genel Kurulu yarın Musul özel gündemiyle toplanacak. Hükümet, gelişmelerle ilgili Meclis'i bilgilendirecek.

Musul'da yaşananlar Meclis'in de gündemindeydi.

Muhalefet partileri, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen baskınla ilgili Hükümet'ten bilgi istedi.

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli de Hükümet'in, TBMM'yi yarın bilgilendireceğini kaydetti.

Genel Kurul'da kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, Hükümet, Musul'daki son gelişmelerle ilgili Genel Kurul'a bilgi verecek.

Daha sonra gruplar, 20'şer dakika söz alacak.

TBMM Genel Kurulu'nda Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen baskınla ilgili bilgi veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türkiye'nin bütün kurumları bu konu üzerinde teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızı korumak birinci vazifemizdir. Derhal serbest bırakılmalıdır. Sessiz kalmayacağımızın, gereği neyse yapılacağının bilinmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Muhalefet de yaşananlara tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, "Memleketin başı beladayken, konsolosluk toprağımız bir anlamda vatan parçasıdır, vatan parçasına saldırı yapılmışken çıkıp Türkiye siyasetinin sıcak gündemini, kanun maddelerini konuşmak bizim içimize sinmiyor. İktidar partisinin de içine sinmemeli" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da Musul'da yapılan saldırının, Türk milletinin egemenlik haklarına, bağımsızlığına yönelik olduğunu söyledi.