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MHP'li Oğan: Hükümet Musul'daki polislere teslim olma emri verdi

MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, Musul'daki Başkonsolosluk polislerinin 'tek bir kurşun sıkmadan' silahlarını vererek teslim olduğunu söyledi

12 Haziran 2014 01:59

MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, hükümetin Musul'daki başkonsolosluğu korumak için gönderilen 30 özel harekat polise IŞİD'e karşı tek bir kurşun sıkmadan silahlarını vererek teslim olma emri verdiğini öne sürdü.

MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, CNNTürk'te yayınlanan 5N1K programında Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. 

Musul'daki başkonsolosluğu korumak için gönderilen 30 özel harekat polisinin IŞİD'e karşı tek bir kurşun sıkmadan silahlarını vererek teslim olduklarını ileri sürdü. 

Oğan, polislere hükümet tarafından bu şekilde emir verildiğini de iddia etti.

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