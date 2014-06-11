Musul’da 80 Türk rehine



T.C Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Musul'daki Başkonsolosluk'ta Konsolos dahil personel ve aile fertlerinden oluşan 49 kişinin, Musul'un Geyara ilçesindeki elektrik santralinde de 31 Türk vatandaşının IŞİD örgütü tarafından rehin alındığı bildirildi. Açıklamada Musul Başkonsolosluğu'na baskında personelin Konsolosluk yerleşkesinden çıkarılarak şehrin başka bir bölgesine nakledildiği bilgisi yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Irak hükümeti nezdinde girişimde bulunulduğu ve Başkonsolosluğun emniyet ve güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olduklarının hatırlatıldığı kaydedildi.

BM ve NATO nezdinde girişim

Öte yandan başta BM ve NATO olmak üzere uluslararası kuruluşlarda da gerekli girişimlerin yapılmakta olduğu, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun BM Genel Sekreteri ve ABD Dışişleri Bakanı ile görüşerek durumu ele aldığı bildirildi.

BM'de temaslarda bulunmak üzere New York'ta bulunan ve baskın haberinin ardından Türkiye'ye hareket eden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu John F.Kennedy Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarına zarar verilmesi durumunda karşılığının en şiddetli bir şekilde verileceğini söyledi. Davutoğlu, “Bütün taraflar bilsinler ki vatandaşlarımıza herhangi bir şekilde halel gelirse bu karşılıksız kalmaz. Türkiye'nin gücünü ve kudretini kimse test etmeye kalkmasın. Onlara gelebilecek herhangi bir zarar en şiddetli şekilde mukabele görür” diye konuştu.

“Tahliye daha riskli olurdu”

Davutoğlu, IŞİD'in bölgede hızla ilerlemesine rağmen Konsolosluğun tahliyesinin çok geciktiği yönündeki eleştirileri de yanıtladı. IŞİD'in ilerlemesi karşısında Irak güvenlik güçlerinin Musul'u terk etmek zorunda kaldığına dikkat çeken Davutoğlu, “Musul Başkonsolosumuz görev bilinciyle çalışmalarını sürdürdü. Biz tahliye talimatı gönderdik, ancak çatışmaların artması nedeniyle güvenlik şartları sağlanmadan tahliyesinin getirdiği riskin, içeride kalmalarından daha fazla olacağı bilgisi verildi” dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çağrısı üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan Güvenlik Zirvesi için Çankaya Köşkü'nde toplandı.