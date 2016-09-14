TBMM Kütüphanesi’nde, Meclis Başkanı Kahraman’ın "eşkıya" dediği Che'yi anlatan 73 kitap var

TBMM Kütüphanesi’nde, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın "eşkıya" dediği Arjantinli devrimci Che Guevera’yu anlatan 73 kitap bulunuyor. Birgün gazetesinden Sebahat Karakoyun'un haberine göre, kütüphanedeki kitaplarla ilgili arşiv taraması yapıldığında “Che Guevera” ismi karşılığında aralarında bazı yabancı yayınların da yer aldığı 73 kitaptan oluşan bir listeye ulaşılıyor.

İsmail Kahraman, Che'yi hedef alan şu sözleri dile getirmişti:

"Che 39 yaşında öldürülen, bizzat kendisinin infazlar yaptığı bir katil kişilik. Bir gerilla. Bolivya'da, Küba'da, Güney Amerika'da faaliyette bulunan bir eşkıya benim liseli gencimin yakasında, göğsünde olamaz. Olmamalı.”

“Kahraman’ın haddi değil”

Bir süre önce Meclis’te birlikte basın toplantısı yaptığı gençler, Kahraman’ı protesto için üzerinde Che’nin fotoğrafı bulunan tişörtler giymek isteyince polisinin müdahale ettiği CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi olan Ali Haydar Hakverdi, “Che Guevera bütün dünyanın tanıdığı bir devrimci önder. Ona söz söylemek Meclis Başkanı’nın haddi değil zaten. Che tişörtleri giydikleri için Kahraman’ın hedef aldığı gençlere de Meclis’te bu tür toplantılarda pek karşılaşılmayan şekilde polis müdahale etti. Meclis Başkanı kendisinin eleştirilmesine karşı o kadar tahammülsüz ki tam da kendine yakışanı yaptı aslında” dedi. Hakverdi, Meclis Kütüphanesi’nde bulunan Che Guevera hakkındaki kitaplara ilişkin de “Che, sağ ya da sol literatür açısından referans alınan bir isim ve tabii ki hakkında pek çok kitap var. Bunlar doğal olarak Meclis kütüphanesinde de bulunuyor” diye konuştu.

Düzeltme yapılmıştı

Kahraman’ın Che ile ilgili sözleri nedeniyle tepki görmesi üzerine TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı yazılı bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, “Sayın Kahraman tarafından gerçekleştirilen konuşmada, Küba Sosyalist Devrimi’nde yer alan bir şahsın değil, kendi milli değerlerimizi özümsemiş, ülkemizin müreffeh ve barış dolu aydınlık geleceğinin teminatı olan gençlerimize, tarihimizdeki binlerce kahraman ve önderin rol model olarak alınabileceği ve takip edilebileceği tavsiye edilmiştir” denilmişti.