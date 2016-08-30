Küba Büyükelçisi'nden Kahraman'a sitem: Düşmanımız bile böyle demedi; Che Guevara Atatürk okurdu

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alberto Gonzales Casals, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın Arjantinli devrimci Che Guevara için ‘katil ve eşkıya’ demesini, Küba devrimi ve Latin Amerika sembolüne saygısızlık olarak değerlendirdi. Hürriyet’e konuşan Büyükelçi Casals, “Küba’nın en büyük düşmanları bile böyle bir ifade kullanmadı” dedi.

Casals şöyle konuştu:

"Kibarca aydınlığa kavuşturulsun"

“Bu nedenle çok şaşkınız. Aynı görüşleri paylaşmayı beklemiyoruz. Ancak sembollerimize saygı gösterilmesini talep ediyoruz. Che Guevara sadece Küba değil, Latin Amerika’nın siyasi ve tarihi mirasının parçasıdır. Birçok Türk vatandaşından destek telefonları aldık. Che Guevara için ‘infazlar yaptığı bir katil kişilik’ dediğinizzaman onun Küba devrimi için mücadelesinden bahsetmiş oluyorsunuz. Bu da saygıda kusur etmektir. Che Guevera’ya ‘katil’ diyerek, benim Devlet Başkanıma da aynı ifadeyi kullanmış oluyorsunuz. Kibarca bu açıklamanın aydınlığa kavuşturulmasını istiyoruz. Ancak Meclis Başkanı’nın henüz makamına ulaşamadım.

"Che, Atatürk'ün kitaplarını okurdu"

Türk halkı her zaman Che Guevara’yı takdir ediyor. Meclis Başkanı’nın ‘katil’ ve ‘eşkıya’ olarak bahsettiği Che Guevara, Atatürk’ün kitaplarını okuyordu. Meclis Başkanı’nın yanlış anlama ya da tarih hakkında yanlış bilgisi üzerine bu açıklamayı yaptığına inanmak istiyorum. Che Guevara için ‘katil’, ‘eşkıya’ demek tarihi yanlış okumaktır.”