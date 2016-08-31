Ahmet Hakan: İsmail Kahraman, Che'nin çeyreği kadar yiğit olsaydı kem küm etmezdi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Che denen eşkıya benim gencimin yakasında, göğsünde olamaz!" diyen TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın daha sonra "Gençlerimize Küba Sosyalist Devrimi’nde yer alan bir şahsın değil, tarihimizdeki binlerce kahraman ve önderin rol model olarak örnek alınabileceği ve takip edilebileceği tavsiye edilmiştir" açıklamasını yapmasıyla ilgili olarak "İsmail Kahraman, Che'nin çeyreği kadar yiğit olsaydı kem küm etmezdi" dedi.

Ahmet Hakan'ın "İsmail Kahraman, Che'nin çeyreği kadar yiğit olsaydı" başlığıyla yayımlanan (31 Ağustos 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Meclis Başkanı İsmail Kahraman...

- Mikrofonu eline alınca sözün şehvetine kapıldı.

- Sözün şehvetine kapılınca da taaa 60’lardaki koyu sağcılık günlerine gitti.

- Taaa 60’lardaki koyu sağcılık günlerine gidince de Che Guevara’ya “eşkıya” dedi.

*

Sonra?

Sonra şu oldu:

- Çevresindekiler “İsmail Abi sırası mıydı şimdi bunun” dediler.

- Bazıları İsmail Kahraman’a “6. Filo taşlanırken sen ne yapıyordun” diye sordular.

- Küba Büyükelçisi, “Ya bu Che sana ne etti İsmail Kahraman” türü bir çıkış yaptı.

*

Tepkiler karşısında anında geri vites yapıverdi İsmail Kahraman...

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Ama yiğitçe bir geri vites değildi yaptığı.

“Rabbim affetsin, hata yaptım, özür dilerim” demedi, diyemedi.

*

Onun yerine...

- Kem küm... Ben aslında Küba sosyalist devriminde yer alan bir şahsa laf etmek istememiştim...

- Kem küm... Ben aslında gençlerimize tarihimizdeki kahramanları rol model olarak almalarını tavsiye etmiştim...

Türü idare-i maslahatçı bir geri vitese imza attı.

*

İsmail Kahraman, eğer Che’nin çeyreği kadar bir yiğit olsaydı...

“ÖZÜR DİLERİM” deme cesaretini gösterirdi.

Fakat, heyhat!