TBMM Komisyonu salı günü Apaydın kampına gidiyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AKP Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Mülteci Alt Komisyonu’nun 4 Eylül Salı Günü, Suriyeli sığınmacıların kaldığı Apaydın kampının da aralarında bulunduğu bazı kamplarda incelemelerde bulunacağını söyledi. Alt Komisyon’da üyesi bulunmayan BDP ’nin de incelemelere katılması için formül aranıyor.

Suriye ’den kaçarak Türkiye ’ye gelen askerlerin sığındığı ve geçen hafta CHP milletvekillerinin ‘girememesiyle’ gündeme gelen Apaydın kampında TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun inceleme yapabilmesi için Komisyon Başkanı Üstün, geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı’na başvurmuştu. Başvuruya olumlu cevap gelmesinin ardından Komisyon, aralarında Apaydın kampının da bulunduğu kamplarda bir an önce inceleme yapmak için düğmeye bastı. Radikal ’in sorularını cevaplayan Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün, pazartesi akşamı Hatay‘a gideceklerini, salı günü de kamplarda incelemelerde bulunacaklarını söyledi. Üstün, Apaydın dışında hangi kamplarda inceleme yapılacağı konusunda ise çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

BDP ’nin katılımında pürüz

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun bünyesinde kurulan “ Türkiye ’de Mülteciler, Sığınmacılar ve Yasadışı Göçmenlerinin Sorunlarının İncelenmesi Amacıya Kurulan Alt Komisyon”un 5 üyesi bulunuyor. Alt Komisyon Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir’in dışında, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Pakdil, AK Parti Konya Milletvekili Kerim Özkül, CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz ve MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya, ‘Alt Komisyon’da görev yapıyor. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda BDP ’den sadece Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü bulunuyor. Komisyon bünyesinde çok sayıda alt komisyon kurulduğu için, Mülteciler Alt Komisyonu’nun kuruluşu sırasında Kürkçü burada görev almamıştı. AK Partili Üstün, Ertuğrul Kürkçü ’nün de Hatay’daki kamplara gelebilmesi için Komsiyon’un yeniden toplanarak Kürkçü için görevlendirme yapması gerektiğini, ancak kendilerinin bir an önce Hatay’a gitmek istediklerini ifade etti.

Kürkçü gitmek istiyor

Üstün, “Tabiî ki bizim arzumuz Meclis’te temsil edilen bütün partilerden temsilcilerin Hatay’daki kampları incelemek için heyette yer alması. Ancak, yetkili birimlerden izinler Mülteciler Alt Komisyonu Üyeleri için alındı. Sayın Kürkçü de Alt Komisyon’un üyesi değil” dedi.

BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ise Mülteciler Alt Komisyonu’nda üye olmadığı için Hatay’daki kamplara gidemeyeceğini öğrenince Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün’ü telefonla aradı. Kürkçü, Radikal ’in sorusu üzerine, “Komisyon Başkanı Üstün’le telefonla konuştum. Sorunu çözmek için çare arayacak. Bir belirsizlik hali var. Siyasi değil, bürokratik engel çıkmışa benziyor. Bunu aşmak için çalışıyoruz. Heyet giderken ben de gideceğimi düşünüyorum” dedi. (Radikal)