Apaydın askeri bir kampsa, orayı neden Genelkurmay yönetmiyor?

Hatay'da Suriye ordusundan kaçan subayların kaldığı, CHP'li heyetin girişine izin verilmemesiyle başlayan Apaydın kampı tartışması devam ediyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriyeli askerlerin ayrı bir kampta tutulmasının "bir tercih değil, mevzuat gereği" olduğunu söyledi. Davutoğlu'nun bahsettiği Türkiye'ye İltica Eden Muharip Yabancı Askerler hakkındaki kanun ve Kasım 1995 tarihli yine bu çerçevede yapılan yönetmelik, "Kampların kurulması ve yönetimi Milli Savunma Bakanlığı ile koordine edilerek Genelkurmay Başkanlığı'nca tespit edilir ve kurulur" ve "Kampların Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup bir subay tarafından yönetilmesi" hükümlerini içeriyor.

Muharrem Sarıkaya Habertürk gazetesindeki köşesinde (30 Ağustos 2012) "mevzuat"ı değerlendirdi. Sarıkaya mevzuata göre Apaydın kampının Genelkurmay tarafından yönetilmesi gerektiğinin altını çizerek şu anki durumun kanuna ve yönetmeliğe aykırı olduğunu belirtti. Sarıkaya köşesinde özetle şunları söyledi:

"Davutoğlu Apaydın kampının askeri olduğunu, Suriyeli askerlerin de "Muharip Yabancı Ordu Mensuplarından Türkiye'ye Kabul Edilenler Hakkında Yönetmelik" ve bağlı kanuna göre kaldığını öğrenince, bulup okudum. Türkiye, 1991'de Saddam'dan kaçan 500 bin peşmergeyle yüzleşince, sığınmacıların durumunu yasal bir bir statüye bağlamak için bu kanunu ve bağlı yönetmeliği çıkardı. 26 Ekim 1995 tarihli yönetmeliğin amacı şöyle:

"Türkiye'nin taraf olmadığı bir silahlı çatışmada, Türkiye'ye kabul edilen muharip yabancı ordu mensuplarının Türkiye sınırlarından girdikleri tarihten iade olunacakları veya başka bir ülkeye gönderilecekleri tarihe kadar gözaltı edilmelerine... ilişkin esas ve usülleri tespit etmek." Muharip Yabancı Ordu Mensubu" ile kimi kastettiğini de açıkça ortaya koyuyor:

"Ülkeye kabul edilen veya ülkede ele geçirilen, mensubu bulunduğu silahlı kuvvetlerin bir üçüncü ülke ile savaş veya silahlı çatışma halinde bulunduğu asker kişiyi ifade eder..."

Kampların kurulması ve yönetimiyle ilgili kuralı da net açıklıyor:

"Kabul edilenlerin barınmaları için kullanılacak geçici konaklama yerleri ile kamplar, Milli Savunma Bakanlığı ile koordine edilerek Genelkurmay Başkanlığı'nca tespit edilir ve kurulur." Bu noktada durmuyor, "kampların Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup bir subay tarafından yönetilmesini" emrediyor.

Bu duruma göre Apaydın kampı Davutoğlu'nun iddia ettiği gibi askeri bir kamp ise kanuna ve yönetmeliğe aykırı. Çünkü Apaydın kampı Genelkurmay'a ait değil, yönetimini de subay yapmıyor."

Ürdün'de Suriyeli askerlerin kaldığı kamp ordunun yönetiminde

Amerikan haber ajansı Associated Press (AP) Ürdün’ün Suriye sınırına yakın Mafrak kenti yakınlarında Suriye yönetiminden kaçmış 1200 üst düzey polis ve ordu yetkilisini barındırıldığı gizli bir kampı ortaya çıkardı. Dışarıdan kimsenin sokulmamasıyla Türkiye’deki Apaydın kampı örneğini hatırlatan alanda görevlilerin bile kalmasına izin verilmiyor. Aileler Marfak yakınındaki başka bir kampta konaklıyor; polisin özel izniyle yakınlarını görmek için gizli kampa girebiliyor. AP muhabirinin tüm çabalarına rağmen giremediği Ürdün ordusunun yönetimindeki kampla ilgili bilgilere adlarının gizli kalması şartıyla konuşan üst düzey Ürdünlü yetkililer aracılığıyla ulaşıldı. Suriye’deki gelişmeleri internet ve televizyon üzerinden takip eden yaşları 40 ila 60 arasından değişen firari yetkililerden ikisine e-posta aracılığıyla ulaşabilen AP, kampta Esad rejimi hakkında kilit bilgilere sahip isimlerin bulunmadığı öne sürülse de mültecilerin ‘hikayelerinin doğruluğu’nun Ürdün istihbaratı tarafından sorgulandığını belirtti. Ürdünlü yetkililerin ülke içerisinde Esad yanlısı güçlerin kamptakilere zarar vermesinden endişelendiğini de aktardı. Esad rejimini terk eden en üst düzey sivil yetkili olan eski Başbakan Riyad Hicab’ın bu kampta kalıp kalmadığı bilinmiyor.