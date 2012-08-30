Çelik: Apaydın'da gizli bir faaliyet yok

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Hatay'daki Apaydın kampı ile ilgili, ''Orada bir askeri eğitim yapılmıyor, orada Türkiye herkesten gizlediği herhangi bir etkinlik, faaliyet içerisinde değil'' dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantıları ardından AKP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Muhalefetin, Suriye ordusundan kaçan subayların ve ailelerinin kaldığı Apaydın kampına yönelik eleştirilerine tepki gösteren Çelik, ''Kampla ilgili orada subaylar var, geçmişte Esed'in ordusunda subay astsubay çeşitli düzeylerde bulunan insanlar var. Şu anda onun muhalifi konumunda. Birini ziyarete gittiğiniz zaman onun rızasını almak esas değil midir? Nitekim BM ve uluslararası kuralların da diplomasinin kuralıda budur. Bu insanlar diyorlar ki 'bizi ziyarete geleceklerse rızamızı alsınlar'. Adam istemiyorsa, deşifre olmak istemiyorsa, fotoğraf çektirmek istemiyorsa, kameraya alınmak istenmiyorsa. Ben kamerayla girmem. Bunun bin bir türlü yolu var.''

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın, kampları gezerken, yaşlı bir kadının kendisi için 'gelmesinler, yanında medya var çünkü' dediğini anlatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Yaşlı kadın, 'benim oğlum öğretmen, orada Suriye televizyonunda beni görürler de oğluma zarar verirler, ödüm kopuyor' demiş. Bu son derece insanı birşey. Siz orada ülkenize kaçmış gelmiş sığınmış olan insanlara ziyarete gideceksiniz, onun rızası gerekmiyor mu? Orada bir askeri eğitim yapılmıyor, orada Türkiye herkesten gizlediği herhangi bir etkinlik içerisinde, faaliyet içerisinde değil, bunun bilinmesi gerekiyor. Sadece o insanların talepleri gereği biz bu hassasiyete saygı duyuyoruz. Yeni bir gelişme var. TBMM İnsan Hakları Komisyonu bir talepte bulundu, Dışişleri Bakanlığı falan gerekli değerlendirmeler yapıldı, o insanlarla da görüşüldü. CHP şov yapmak istiyorsa, şovunu başka yerde yapsın. Meselenin özü bu. Ne askeri eğitim yapılan bir yer, ne mühimmat kampı şeklinde, burası mülteci kampıdır, o insanlar tekrar günün birinde gidip muhaliflere katılıp savaşabilir mi? Tabi ki savaşa bilir, bu gizlenen birşey değil.''