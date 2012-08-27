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Politika

Davutoğlu'ndan CHP'ye 'mülteci kampı' yanıtı: Oranın durumu farklı

Davutoğlu, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında CHP milletvekili Hurşit Güneş'in Apaydın Kampı'na girişine izin verilmemesiyle ilgili tartışmalara yanıt verdi

27 Ağustos 2012 14:54

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Siviller ile askeri olarak sığınanların mülteci hukuk olarak farklı statüleri var. Askerlerin olduğu kamplara giriş için, gelenlerin de olurunun alınması gerekiyor. Takdir edilmesi gerekir ki belli bir düzen sağlanamazsa sorunlar yaşanır. Güvenlik unsurları olarak sığınmış olanların özel bir muameleye tabi tutulmaları normaldir. Sivillerin kaldığı kamplara gitmek istenirse her türlü kolaylık sağlanır, milletvekilleirmiz dahil. Ama güvenlik nedeniyle hassasiyet ve kaygı varsa o zaman farklı uygulama doğaldır. Bu BM normlarına da uygundur" diye konuştu.

CHP Kocaeli Milletvekili Güneş, Hatay ziyareti sırasında Apaydın köyünde bulunan ve Türkiye'den Suriye'ye sığınan askerlerin barındırıldığı özel kampa alınmamıştı. Güneş bunun üzerine, “Hatay’da çok vahim şeyler oluyor” diye olaya tepki göstermişti.

Hükümet kaynakları ise kamptakilerin kendi güvenlikleri açısından kimseyle görüşmek istemediğini ancak kampların ya da orada yaşayanların herhangi bir dokunulmazlığı olmadığını belirtmişti.

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