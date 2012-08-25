Suriyelilerin kaldığı kampa CHP'li vekillerin girmesine izin verilmedi!

Hatay'da bulunan CHP milletvekilleri Hurşit Güneş ve Süleyman Çelebi, Apaydın Köyü'nde Suriyeli sığınmacıların kaldığı çadır kenti gezmek istedi ancak AFAD yetkilileri, milletvekillerinin çadır kente girmesine izin vermedi. Milletvekillerinin alınmadığı çadır kentin önünde, kampın sorumlusu olduğunu belirten Abu Hüseyin Niami adlı Suriyeli ise açıklama yaptı.

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ve beraberindeki heyet, Suriye ordusundan kaçan subayların barındığı Hatay'ın Apaydın Köyü'ndeki çadır kampa alınmadı.

Antakya merkeze bağlı Yeşilpınar Beldesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl adı Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle "Barış Çığlığı Paneli"ne çevrilen Defne Kültür ve Sanat Festivali'ne katılmak üzere kente gelen Hurşit Güneş ile Süleyman Çelebi'nin de bulunduğu heyet, Hatay'daki kampları gezmek istedi.

CHP'liler ilk olarak Antakya merkeze bağlı Apaydın Köyü'ndeki Apaydın çadır kentine ulaştı. Askerlerin geniş güvenlik önlemi aldığı kampın kapısına gelen Hurşit Güneş ve Süleyman Çelebi, çadır kenti gezmek istedi ancak buradaki görevliler, kampın ziyarete kapalı olduğunu belirterek buna izin vermedi.

Suriye ordusundan kaçan ve muhalifleri destekleyen general ve subayların kaldığı kamp önünde bir açıklama yapan Hurşit Güneş, Türkiye'deki bir çadır kampa alınmadıklarını ve kendilerinin de içeride ne olup bittiğini göremediğini söyledi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan kendi kontrolü altında olan Apaydın Kampı'na girmek istediklerini bildirdiklerini ancak onların da ziyarete izin vermediğini belirten Hurşit Güneş, "Bu kamp hakkında Avrupa basınında çeşitli iddialar var. Kampa gelen muhalif askerlerin eğitilerek, silahlandırılarak tekrar Suriye'ye gönderildiği yazılıyor. Biz de Hatay'a gelmiş iken, bu kampa görmek istedik. Ancak görüldüğü gibi kampa girişimize izin verilmiyor.

Ankara'ya döndüğümde bu kamp hakkında gerekli açıklamaların yapılmasını isteyeceğim. Bu kampa neler oluyor onu görmek istiyoruz" diye konuştu.

Kamp sorumlusu Suriyeli

Kamp girişine gelen ve üzerinde askeri kamuflaj bulunan Suriyeli 35 yaşlarındaki Abu Hüseyin Niami, kampın sorumlusu olduğunu söyledi. Arapça açıklama yapan sakallı Abu Hüseyin Niami, "Biz Mısır'da kurulan Suriye hükümeti ile birleşmek istiyoruz. Bunun için bu kampta bekliyoruz" diye konuştu.

CHP'li milletvekilleri daha sonra Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır Kapısı çevresinde Suriyelilerin giriş çıkış yaptığı bölgeleri gezdi.