TBMM Başkanı İsmet Yılmaz’ın Ferhat Encü hakkındaki sözleri tartışma çıkardı

Bugünkü Genel Kurul'da, HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün askerler tarafından darp edilmesiyle ilgili konuşan TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, “Hiçbir vekile saldırı kabul edilemez, bunun da mazereti olmaz” dedi. Konuyu inceleteceğini belirten Yılmaz'ın daha sonrasında, “Sayın vekillerin de herkesten daha çok hukuka saygılı olmasını bekleriz" ifadelerini kullanması, AKP kanadından alkış alırken, HDP'li milletvekillerinin ise tepkisini çekti. HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken'in, “Ortada hukuksuz ne varsa açıklayın o zaman” demesi üzerine İsmet Yılmaz, “Bak, ben genel ilkeleri söylüyorum, bu olayı da inceletelim diyorum” yanıtını verdi. HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan ise Yılmaz'ın bu sözleri üzerine, “Tamam da niye alkışlıyorlar o zaman” diyerek tepki gösterdi.

'Bu durumun kabul edilemez olduğunu

ifade etmek istiyoruz'

TBMM Başkanı Yılmaz ve HDP'li milletvekilleri arasında geçen ve Genel Kurul tutanaklarına yansıyan konuşmalar şu şekilde:

İdris Baluken: Dün biliyorsunuz, Şırnak'ın Roboski köyünde Milletvekilimiz Sayın Ferhat Encü'ye ve oradaki halkımıza yönelik fiilî, fiziki silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıyı yapanlar Şırnak halkının yüzde 85 oyuyla seçilmiş olan milletvekili arkadaşımıza "Eşkıyaların milletvekilisin" demek suretiyle tarihte görülmeyecek bir eşkıyalık örneği sergilemiş durumdalar. Meclis Başkanı olarak ve Başkanlık Divanı olarak bir milletvekiline yönelen saldırıların aynı zamanda bütün Türkiye halkının iradesine yönelmiş saldırı olarak burada mutlaka Genel Kurul'a hatırlatılması gerektiği ve burada bir tavrın ortaya konması gerektiğini ifade etmek durumundasınız. Maalesef bu saate kadar dün milletvekiline silah doğrultan bir eşkıyalık örneği ortadayken ne hükûmetten ne Meclis Başkanlık Divanı'ndan bu konuda tek bir açıklama yapılmamış, âdeta milletvekillerine yönelen bu silahlı saldırı boyutuna gelmiş olan vahim durumlar toplumumuza kanıksatılmaya çalışılmaktadır. Bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etmek istiyoruz. Halkların Demokratik Partisi'ne oy veren 6 milyon insanın iradesine hakarette bulunan bu sorumluların, bu kamu görevlilerinin de bir an önce bir idari soruşturmayla açığa alınması gerektiği hususunu bilginize sunuyorum.

Dolayısıyla, bu duruma Meclis Başkanı olarak sizin de mutlaka müdahil olmanız gerekiyor. Meclis'in saygınlığını koruma, milletvekilinin itibarını koruma, halk iradesine sahip çıkma Meclis Başkanı olarak, Meclis Başkanlık Divanı olarak İç Tüzük'te tanımlanan görevleriniz arasında bulunmaktadır. Biz bu tarafsızlığını yitirmiş İçişleri Bakanı'nı hemen istifaya davet ediyoruz. Şırnak Valisi başta olmak üzere sorumlu olan idari ve mülki amirlerin de bir an önce açığa alınması gerektiğini burada oturan müstafi Hükûmete bir kez daha hatırlatıyoruz.

Teşekkür ediyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

'Milletvekilleri herkesten daha çok hukuka saygılı olmalı'

Başkan (İsmet Yılmaz): Sayın Baluken, konuyu inceleyeceğiz, birinci nokta bu. İkinci nokta: Hiçbir vekile saldırı kabul edilemez, bunun da mazereti olmaz. Üçüncü nokta da sayın vekillerin de herkesten daha çok hukuka saygılı olmasını bekleriz. Konuyu inceleteceğimi söyledikten sonra… (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İdris Baluken: Ortada hukuksuz bir durum yok Sayın Başkan.

Başkan: Üçüncü olarak…

İdris Baluken: Ortada hukuksuz ne varsa açıklayın o zaman.

BAŞKAN - Bak, ben genel ilkeleri söylüyorum, bu olayı da inceletelim diyorum ben.

İdris Baluken: Hayır, ortada hukuksuz bir şey mi var?

Nursel Aydoğan: Tamam da niye alkışlıyorlar o zaman?

Başkan: Bana ne, ya bana ne! Lütfen!

'Milletvekiline saygısızlığın veya saldırının haklı bir sebebi kesinlikle olamaz'

İdris Baluken: Milletvekilleri hukuksuz olarak ne yapmış, onu açıklayın?

Başkan: Sayın Baluken, son olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisinin…

İdris Baluken: Bu tavır, bu saldırıları meşrulaştıran bir tavırdır.

Başkan: Hayır, hayır, yok. Sayın Buluken, son olarak da bütün milletvekilleri telefon açtığında her bakanın mutlaka telefonuna çıkması ve onu bilgilendirmesi yasamaya ve millî iradeye gösterilecek saygının bir gereğidir diye düşünüyorum. Dolayısıyla, İçişleri Bakanımızın mutlaka telefonunuza çıkması lazım. Bakanımızın da her milletvekiline mutlaka bilgi… Her cevaba mutlaka "Olur." diye cevap gelmez, "Evet." diye de gelmez, "Hayır." cevabı da bir cevaptır. Dolayısıyla da biz bu konuyu inceleyip bir… Yoksa, milletvekiline saygısızlığın veya saldırının haklı bir sebebi kesinlikle olamaz, onu çok net şekilde söylemek istiyorum.