Asker, HDP'li milletvekili Ferhat Encü'yü 'terörist, eşkıya' diyerek darp etti!

Roboski İlçesi’ne bağlı Gülyazı ve Ortasu köylerinde oturan bir grup köylü, yaylalara gitmelerine engel oldukları gerekçesiyle askerleri protesto etti. Köylülere destek veren HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, askerler tarafından ‘Terörist, eşkıya seni ben seçmedim’ denilerek darp edildi. Ferhat Encü, askerlerin kendisine silah doğrulttuğunu ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre, Şirit Yaylası’nda çoğunluğu kadın ve gençlerden oluşan Roboskililer gece boyunca bekleyişini sürdürürken askerler havanın kararmasıyla geri çekildi. Köyün erkekleri ve bir grup gençse Roboski İçin Adalet Yeryüzü İçin Barış Derneği binasında olan bitenle ilgili tartışma yürüttü. HDP Şırnak milletvekili seçilen Roboskili Ferhat Encü de köyde bulunup bir yandan telefonla nöbet eylemindekilerin durumuna ilişkin bilgi aldı, bir yandan dernektekilerle olayları görüştü. Gazetemize de açıklamalarda bulunan Encü, “Asker sürekli gerçek mermilerle müdahale ediyor. İleride daha farklı yönelimlerin olmasından korkuyoruz. Yetkililerin daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Roboski şu anda açık hava cezaevi gibi” diye konuştu.

Gaz bombası ve kurşun

Sabah saatlerinde halkın yaylalara çıkmasının engellenmesi, sınıra sürekli olarak askeri personel takviye edilmesi nedeniyle gerilim doruk noktasına çıktı. Gerilimi yatıştırmak için bölgede bulunan Ferhat Encü ve bir grup gazeteciyle durumu incelemek için Şirit Yaylası’na gittik. İçinde bulunduğumuz araçta Encü’nün yanı sıra DİHA muhabileri Özgür Aksoy ve Faruk Encü ile gazeteciler İbrahim Yaylalı ve Meral Geylani de vardı. Yolda karşılaştığımız bir grup asker herhangi bir uyarı yapılmaksızın araca gaz bombası attı ve havaya doğru ateş açtı.

'Devlet biziz'

Bu sırada gazeteci olduğumuzu söyleyerek araçtan indiğimizde askerler tarafından tartaklandık ve silahla tehdit edildik. Olayın büyümesi üzerine araçtan inen Encü, Şırnak olduğunu söylemesine rağmen askerler tarafından tartaklandı. Encü’nün yakasından tutan askerler, itekleyerek onu çembere aldı. Askerler, Encü’ye “Burada devlet biziz. Ne milletvekili? Biz devletin onurunu temsil ediyoruz. Siz teröristsiniz, eşkiyasınız, bize saldırmak için arabadan indiniz” diyerek hakaret etti. Araya girmeye çalışan gazetecilere de hakaret etmeyi sürdüren askerler, “Burada devlet yok, diye yazıyordunuz, işte devlet biziz” diyerek makinelerimizi alıp kırmakla ve araca binmezsek vurmakla tehdit etti.