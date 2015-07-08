HDP'li Ferhat Encü’ye asker saldırısı Meclis gündeminde

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, askerlerin HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü ve basın mensuplarına saldırısını Meclis gündemine taşıdı. Roboski Katliamı’nda devletin bombardımanı sonucu çoğunluğu çocuklardan oluşan 34 kişinin katledildiğini hatırlatan Sarıyıldız, sorumluların açığa çıkarılması ve yargılanması için adalet mücadelesi yürüten Roboskili yurttaşların halen devletin ağır baskılarına maruz kaldığını söyledi.

Yayla yasakları ve askeri hareketlilik

Roboski sınırında yayla yasaklarını, askeri hareketliliği protesto eden yurttaşlara son 10 gündür defalarca kez askerlerin sert bir şekilde saldırdığına anlatan Sarıyıldız, “Bu saldırılar esnasında askerin uzun namlulu silahla açtığı ateşte İsa Encü adlı yurttaş karnından, birçok kişi atılan gaz bombaları ve askerin darp etmesi sonucu yaralandı. 07.07.2015 tarihinde Şirik Yaylası'nın yasaklanmasını ve askeri hareketliliği protesto eden kitleye askerler yine silahlar ile saldırdı. Son günlerde yaşanan gerilim nedeni ile olay yerine incelemeye giden HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü’ye askerler silah doğrultarak, dipçiklerle darp etmiştir. Askerler, daha sonra Encü ve basın çalışanlarının bulunduğu araca gaz bombalı saldırı gerçekleştirerek, sözlü hakaretlerde de bulunmuştur” dedi.

‘Roboskililer susturulmak isteniyor’

Ferhat Encü’ye saldırının özü itibari ile Roboskili yurttaşları susturma ve yıldırmaya dönük olduğunu söyleyen Sarıyıldız, İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk’e yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

“Askerler hakkında soruşturma açıldı mı”?

-Şırnak Milletvekili Ferhat Encü’ye silah doğrulatarak darp eden ve sözlü hakaretlerde bulunan, basın emekçilerine gaz bombaları ile saldırarak tehdit eden askerler hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Saldırı ile ilgili görevden el çektirilen kolluk güçleri bulunmakta mıdır?

- Hükümetiniz döneminde kaç milletvekili asker ve polislerin saldırısına maruz kaldı? Bunlardan kaçı kapatılan BDP ve HDP mensubu milletvekilleridir? Saldırıda sorumluluğu olan kaç kolluk görevlisi hakkında soruşturma başlatılmıştır? Söz konusu soruşturmalar neticesinde kaç kolluk görevlisi görevden uzaklaştırılmış ve cezalandırılmıştır?

“ Şirik yaylası hangi gerekçeyle yasaklandı”

-Roboski halkının yıllardır kullandığı Şirik Yaylası hangi gerekçe ile yasaklanmıştır? Yaylaların “güvenlik” gerekçesi ile yasaklaması ekonomik soykırım değil midir?

-Roboski halkına dönük yapılan bu saldırılar Hükümetinizin bilgisi dâhilinde mi yapılmaktadır? Roboski Katliamı’nın yaşandığı günden itibaren Roboski’de asker kaç kez yurttaşlara müdahalede bulunmuştur? Yapılan müdahalelerde kaç yurttaş gözaltına alınmış, tutuklanmış ya da yaralanmıştır