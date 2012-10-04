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Politika

TBMM acil gündemle toplanıyor

Ak Parti grubu önerisi üzerine meclis yarın sabah 10.00 'da özel gündemle toplanıyor.

04 Ekim 2012 01:26

Akşam saatlerinde Ak Parti, TBMM danışma kuruluna, Meclis Genel Kurulu'nun yarın sabah özel gündemle toplanması için başvuruda bulunup diğer partilerle karar çıkarttı. Toplantının özel gündemi Suriye olacak.

 
Bu toplantının yapılmasi için MHP, CHP  ve BDP gruplarına öneri bizzat elden dolaştırılarak gönderildi. Ancak toplantının gündemine ilişkin bir bilgi verilmedi. MHP grup başkanvekili Mehmet Şandır yarın yapılacak toplantı için akşam saatlerinde kendilerine imza için getirildiğini ancak gündemin belirtilmediğini söyledi.

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tbmmsuriyeolağanüstü toplantı

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