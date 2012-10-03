Akçakale'ye Suriye'den top mermisi düştü; 5 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinden ateşlenen top mermisinin Akçakale'ye isabet etmesi sonucu bir anne ve 3 çocuğu ve bir yakınları toplan 5 kişi hayatını kaybetti, aralarında polislerin de olduğu 10 kişi de yaralandı.

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Akçakale kent merkezinde öğleden sonra iki ayrı patlamanın meydan geldiğini, Yeni Mahalle'deki ilk patlamanın ardından ev ve iş yerlerinde maddi hasar oluştuğunu aktardı. Ayhan, yaralılar arasında polis memurlarının da bulunduğunu söyledi. Ayhan, CNNTürk'e yaptığı açıklamada "Hastaneden aldıkları bilgiye göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini" söylerken, NTV'ye "Mermilerin Esad'ın birlikleri tarafından atıldığı kanaati oluştuğunu" ifade etti.

'Mermilerin Esad’ın birliklerinden atıldığı kanaati oluşuyor'

NTV'ye de telefonla bağlanan Abdülhakim Ayhan, “Bir top mermisi TMO lojmanların düştü, can kaybı yoktu. Ancak daha sonra bir evin üzerine bir top mermisi daha düştü. Hem ölümüz hem yaralımız var. 3 ölü, 9 yaralı var. Ambulanslar yaralıları hastaneye götürdü” dedi.

İlçede panik yaşandığını belirten Ayhan, “Vatandaşlar arasında 10 gündür tedirginlik yaşanıyor. Ne zaman benim üzerime top mermisi düşer korkusu var” dedi.

Sınırın öbür tarafında şiddetli çatışmalar yaşandığına dikkat çeken Ayhan, şöyle konuştu: “Karşı taraftaki ilçe muhaliflerin elinde, Esad’ın ordusu da karşı tanklar ve havanlarla atışları yapıyor. Mermiler de bizim ilçeye isabet ediyor. Mermilerin Esad’ın birliklerinden atıldığı kanaati oluşuyor.”

Konuyu valiyle görüşeceklerini ifade eden Ayhan, “Gerekirse boşaltırız, ne gerekiyorsa yaparız” dedi.

Akçakale'ye düşen top mermisi ile ilgili yorumlar şöyle:

CNN Türk'te katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan CNN Türk Diplomasi Danışmanı Yalım Eralp "Türkiye'nin, Suriye'ye müdahale tezleri için bu olayın önce BM'de görüşülmesi gerektiğini" söylerek, "Burada bir güvenli bölge kurulması düşünülebilir. Türkiye bu durumda durumu protesto edecek ve tazminat talep edecektir. Bomba düştü diye başka bir devlete harp ilan edilmemeli" dedi.

Metehan Demir: Suriye'den 'yanlışlıkla' Akcakale'ye düşüp vatandaşlarımızı vuran roket inşallah F-4 uçağına dönüp 'kim attı ne attı' şaşkınlığına dönmez!

Metehan Demir: Böyle bir şehrin merkezini vuracak şekilde Suriye'den roket sapmaz..Bu birilerinin Türkiye'ye çektiği çok açık bir 'savaşa gel gel' mesajıdır.

Cüneyt Özdemir: Özgür Suriye Ordusu 'ayarlasa' böyle bir bomba şehrin merkezine düşmezdi! Bak hele şu rastlantıya... Provokasyon kokan bombalar bunlar! 'Suriye'de olan, Suriye'de kalır' değilmiş demek ki!

A Haber Güvenlik Danışmanı Mete Yarar: Angajman kuralına göre bu hedefler vurulacak mı?

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Caşin: Değişen angajman kuralları hava ihlalleriyle ilgiliydi. Bugünkü hadise egemen bir devlet olan Türkiye topraklarına karşı yapılan bir silahlı saldırı var. Egemen devletler yaptıkları tüm eylemlerden sorumludurlar.

Çatışmalar 2 haftadır devam ediyor

Geçtiğimiz cuma yine Suriye tarafından düşen top mermisi nedeniyle maddi hasar oluşmuştu. Büyük paniğe neden olayda 3 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Türkiye, yaşanan olayın ardından Suriye'ye nota vermişti. 18 Eylül'de sınırda başlayan çatışmalar nedeniyle sınıra yakın okullar eğitime kapatılmıştı.