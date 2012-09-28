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Suriye tarafından gelen top mermisi Akçakale'ye düştü

Suriye'den atılan top mermisi Akçakale'de iki evin duvarını yıktı

28 Eylül 2012 18:18

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'ne havan mermisi düştü. Hürriyet Mahallesi'ne düşen havan mermisinin Suriye tarafından geldiği bildirildi. Düşen top mermisi nedeniyle 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telabyad ilçesinde çıkan çatışmada ateşlenen top mermisi, Şanlıurfa’ya bağlı Akçakale’de Hükümet Konağı'nın yakınındaki bir mahalleye isabet etti.

İki evin duvarı yıkılırken, 6 işyerinde hasar oluştu. Mahalledeki birçok ev ve işyerinin de camları kırıldı.

Can kaybının yaşanmadığı olayda, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bu arada, olay sırasında mahallede büyük panik yaşandı. Patlama sesini duyan Akçakaleliler, kendilerini sokağa attı.

 

Ayhan: Patlamamış mermi olabilir

 

Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, olayla ilgili olarak, ''Çok şükür can kaybı yok ama iki evin duvarı yıkıldı. Patlamamış mermiler olabileceği için şu an olay yerindeki çalışmalar sürüyor'' dedi.

 

Eğitim yapılamıyor

 

Öte yandan, muhaliflerin kontrolünü ele geçirdiği Tel Abyad ilçesine Suriye ordusunun top atışları sürüyor.

Top seslerinin duyulduğu Akçakale'de sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitim halen yapılamıyor.

 

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