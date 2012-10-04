Suriye'ye misilleme, Başbakanlık top atışıyla hedeflerin vurulduğunu açıkladı!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Suriye tarafından gelen ve 5 kişinin ölümüne neden olan top mermisinin ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile Başbakanlık Konutu'nda görüştü. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Türkiye, Akçakale'deki saldırıya karşılık verdi. Suriye'deki noktalar top atışlarıyla vurulmuştur." dendi.

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada Suriye'nin Akçakale'deki patlamadan sonra vurulduğu belirtildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Bugün saat 16.30 sularında Suriye rejim güçlerince açılan top ateşi sonucunda, Şanlıurfa’ya bağlı Akçakale ilçemizde 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 9 vatandaşımız da yaralanmıştır.

Bu menfur saldırıya, sınır bölgesindeki silahlı kuvvetlerimiz tarafından angajman kuralları doğrultusunda anında gereken karşılık verilmiş; radarla tespit edilen Suriye’deki noktalara top atışı yapılarak hedefler vurulmuştur.

Olayla ilgili olarak Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Dışişleri Bakanlığımız tarafından gerekli diplomatik girişimler derhal başlatılarak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve Birleşmiş Milletler Konseyi üyesi bazı ülkelerin dışişleri bakanları ile telefon görüşmeleri yapılmıştır.

Bu çerçevede NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile de bir telefon görüşmesi yapılmış; NATO Konseyi’nin acil olarak toplanması kararlaştırılmıştır.

Türkiye, angajman kuralları ve uluslararası hukuk çerçevesinde, Suriye rejiminin ulusal güvenliğimize yönelik bu tür provokasyonlarını asla karşılıksız bırakmayacaktır.

Olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet; yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna duyurulur."

Akçakale zirvesi

Akçakale’ye düşen bombanın ardından bakanlıkta acil toplantı yapan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Başbakan Erdoğan ile görüşmek için Başbakanlık Resmi Konut’a geldi. Erdoğan ve Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan toplantıda çalışılan hareket planını masaya yatırdı. Toplantıya Elazığ'dan Ankara'ya gelen Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ve Genelkurmay 2. Başkanı Hulisi Akar'da katıldı.

Hükümet kanadından ise Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de katıldı.

Kabulde öğrendi

Başbakan Erdoğan, Akçakale’ye düşen bombayı Başbakanlık Resmi Konut’ta 20-20 Association adlı finans kulübü üyeleri ile görüşme sırasındayken öğrendi.

Telefon trafiği

Erdoğan görüşmenin hemen ardından, Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç ve Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan’ı arayarak ilk bilgileri aldı. Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel’le de telefonla görüşerek gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Başbakan yemeği iptal etti

Erdoğan telefon trafiği devam ederken, Resmi Konut’ta konuyla ilgili bürokrat ve danışmanlarıyla toplantıya başladı. Erdoğan bu toplantının uzaması nedeniyle yeni seçilen MKYK üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu ve Parti İçi Hakem Kurulu üyelerine parti genel merkezinde vereceği yemeğe gitmedi. Davetliler yemeği Erdoğansız yemek zorunda kaldı.