TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan Ankara Barosu'na: Bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, LGBTİ+'ları hedef alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştiren, hakkında soruşturma başlatılan ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulan Ankara Barosu'nun açıklaması hakkında, "Bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir" dedi.

Twitter hesabından bir video paylaşan TTB Başkanı Feyzioğlu, Ankara Barosu'nun Koronavirüs salgını günlerinde gündem değiştirdiğini ileri sürerek şunları söyledi:

"Ankara Barosu 100 yıllık Cumhuriyet’in koca çınarıdır.Yöneticilerinin bu nedenle sorumlulukları büyüktür. Her atılacak adımın,her yazılacak kelimenin bu sorumluluğun izlerini taşıması gerekir. Ankara Barosu tarafından yapılan bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir.

Bir diğer üzüntümüz,Ankara Barosu Başkan ve Yönetiminin Türkiye’nin gerçek gündemini değiştirmiş olmasıdır. Covid-19 salgını sebebiyle ülkemiz,adliyelerin fiilen kapalı olması dolayısıyla meslektaşlarımız sağlık kaygıları yanında büyük bir ekonomik sıkıntıyla mücadele etmektedir.

Bu süreçte avukatların meslek örgütlerine düşen sorumluluk, zor zamanlar yaşayan meslektaşlarımıza el birliğiyle sahip çıkmak, onları hem sağlık hem ekonomik anlamda koruyacak tedbirleri almak, bunun takipçisi olmaktır. Meslektaşlarımızın, vatandaşlarımızın bilgisine saygıyla sunarız."

Ne olmuştu?

Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde LGBTİ+'ları ve HIV pozitif kişileri hedef aldı. "İslam zinayı en büyük günah kabul ediyor" diyen Erbaş, "Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti" ifadesini kullandı. "Yılda yüzbinlerce insan gayrı meşru ve nikahsız hayatın islami literatürdeki ismi 'zina' olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor" diyen Erbaş, "Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte hareket edelim" dedi.

Erbaş'ın sözlerine tepki gösteren Ankara Barosu da yaptığı açıklamada, "Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın deprem, LGBTİQ+, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise Ankara Barosu'nun eleştirilerinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek baroyu kınadı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Erbaş'a ilişkin açıklaması nedeniyle Ankara Barosu hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan re’sen soruşturma başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı da Ankara Barosu yöneticileri hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Nefret ve ayırımcılık' ve 'Hakaret' iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı da Diyarbakır Barosu yöneticileri hakkında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik açıklama nedeniyle soruşturma başlattı.