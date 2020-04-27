Hukukçu Altıparmak'tan Bakan Gül'e: Cinsel yönelim ve kimlik ayrımcılığı yapılmasına onayınız var mı? Yoksa bunun yaptırımı nedir?

İnsan hakları hukukçusu Kerem Altıpaparmak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın LGBTİ+'ları hedef alan açıklamasına tepki gösteren Ankara Barosu'nun eleştirilerini 'kabul edilemez' bulan Adalet Bakanı Abdullah Gül'ün konuyu saptırdığını belirterek, Bakan Gül'e sorular yöneltti. Altıparmak, Bakan Gül'e cinsel yönelim ve kimlik ayrımcılığını onaylayıp onaylamadığını, onayı yoksa da ayrımcılığa karşı hangi yaptırımların uygulandığını sordu.

Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesinde LGBTİ+'ları ve HIV pozitif kişileri hedef aldı. "İslam zinayı en büyük günah kabul ediyor" diyen Erbaş, "Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti" ifadesini kullandı. "Yılda yüzbinlerce insan gayrı meşru ve nikahsız hayatın islami literatürdeki ismi 'zina' olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor" diyen Erbaş, "Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte hareket edelim" dedi.

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Erbaş'ın sözlerine tepki gösteren Ankara Barosu yaptığı açıklamada, "Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın deprem, LGBTİQ+, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır" dedi.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise Ankara Barosu'nun eleştirilerinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek baroyu kınadı.

Bakan Gül'ün açıklamasını Twitter'dan paylaşan hukukçu Altıparmak, Gül'ün konuyu saptırdığını söyleyerek bazı sorular yöneltti. Altıparmak'ın paylaşımı şu şekilde:

"Bakan konuyu saptırıyor. Şunları cevaplamalı

1.Eşcinselliği hastalık/sapıklık olarak görüyor musunuz?

2.Cinsel yönelim ve kimlik ayrımcılığı yapılmasına onayınız var mı? Yoksa bunun yaptırımı nedir?

3.Sosyal medyada lgbti bireylere yönelik nefret söylemini onaylıyor musunuz?"

Öte yandan Erbaş'a yönelik açıklaması nedeniyle Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı da Ankara Barosu yöneticileri hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Nefret ve ayırımcılık' ve 'Hakaret' iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

TIKLAYIN - Diyanet Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklaması nedeniyle Ankara Barosu'na soruşturma başlatıldı

TIKLAYIN - Diyanet'ten Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusu