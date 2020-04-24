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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, LGBTİ+'ları hedef gösterdi: 'Nesli çürütüyor'

24 Nisan 2020 16:58

Ankara Hacı Bayram Camii'nde temsili cuma namazında konuşan Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, LGBTİ+lıları hedef hedef gösterdi.

Diyanet TV'de yayınlanan hutbesinde, "İslam zinayı en büyük günah kabul ediyor" diyen Erbaş, "Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir bunun hikmeti" ifadesini kullandı. 

"Yılda yüzbinlerce insan gayrı meşru ve nikahsız hayatın islami literatürdeki ismi 'zina' olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor" diyen Erbaş, "Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte hareket edelim" ifadesini kullandı. 

 

 

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