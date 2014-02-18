Tayland'da polis ve eylemciler çatıştı: 3 ölü

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Eravan Sağlık Hizmetleri yetkilileri, güvenlik güçlerinin üç aydır göstericilerin işgali altında bulunan hükümet binasını boşaltmak için sabah saatlerinde düzenlediği operasyon sırasında bir polis ile iki göstericinin öldüğünü, yaklaşık 60 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Polis başından, eylemci göğsünden vuruldu

Taylandlı yetkililer, yaşamını yitiren polisin başından, 52 yaşındaki göstericinin de göğsünden vurulduğunu belirtti.

Görgü tanıkları, en şiddetli çatışmaların Hükümet Binası yakınlarında yaşandığını söyledi. Güvenlik güçleri, kum torbaları ve beton bloklarla barikat kuran binlerce göstericiyi dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. Bazı göstericilerin güvenlik güçlerine ev yapımı bomba atarak ve ateş açarak yanıt vermesi sonucu dört polis de yaralandı.

Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine güvenlik güçlerinin bölgeden çekildiği öğrenildi. Ancak güvenlikten sorumlu Başbakan Yardımcısı Çalerm Yobamrung, operasyonların göstericilere ait bütün kamplar boşaltılana kadar devam edeceğini söyledi. Çalerm Yobamrung, "Güvenlik güçlerinin gece operasyon düzenlemeyeceği ve Başbakan Yinglak Şinavatra'nın şiddet kullanılmasından kaçınılması uyarısına uyacakları" güvencesini verdi.

Muhalif lider ‘kaçırıldı’

Bu arada Enerji Bakanlığı yakınlarındaki göstericilere müdahale eden Sınır Devriye Polisi yaklaşık 100 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında protestocuların liderlerinden Rave Maşmadol ve Somkiat Pongpabul'un da bulunduğu belirtildi. Somkiat, daha sonra güvenlik güçlerine saldıran protestocular tarafından kaçırıldı. Devlet televizyonlarından canlı yayınlanan "Bangkok'ta Barış Görevi" operasyonu için başkent sokaklarına 15 bin polis konuşlandırıldı.

Göstericilerin başkentin ticaret merkezi kabul edilen Pathum Wan ve Wathana bölgelerindeki kamplarına ise henüz müdahale edilmedi.

Tayland'da hükümet karşıtı gösteriler, sürgündeki eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın ülkeye dönebilmesine olanak tanıyan tasarının ekim sonunda parlamentonun alt kanadı tarafından kabul edilmesinin ardından başlamıştı. Yönetim karşıtları, ağabeyi Taksin'in kuklası olmakla suçladıkları Başbakan Yinglak Şinavatra'ın istifa etmesini istiyor. Başbakan Yinglak, krize son verebilmek amacıyla parlamentonun alt kanadını feshetme kararı almış ve 2 Şubat'ta erken seçime gidileceğini açıklamıştı.

Göstericilere destek veren muhalefet partileri, sonuçları hala açıklanmayan seçimleri boykot etmiş, yönetim karşıtı Halkın Demokratik Reform Komitesi de seçimde yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle hükümeti feshetmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

