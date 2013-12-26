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Dünya

Tayland'daki gösterilerde kan döküldü

Taylan'da protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmasının ardından Seçim Komisyonu, hükümete seçimi ertelemesi çağrısında bulundu

26 Aralık 2013 14:45


Hükümet karşıtı gösterilerin yeniden hız kazandığı Tayland'da, protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda bir polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Polis sözcüsü Anuça Romyana, 2 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan genel seçim için adayların başvuru işlemlerini yaptıkları stadyuma zorla girmeye çalışan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan polisin öldüğünü açıkladı.

Ekim ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler sırasında ilk kez bugün protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmasının ardından Seçim Komisyonu, hükümete seçimi ertelemesi çağrısında bulundu.

Polisin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığı, çıkan çatışmalarda en az 60 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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