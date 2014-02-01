Tayland'da günde 1000 adet hindistan cevizi toplayan işçi maymunlar



Tayland'da doğal ortamlarından bebekken alınan kısa kuyruklu makak maymunları, hindistan cevizi toplamak için köleleştiriliyor. İşçi maymunlar, bir insandan 10 kat daha hızlı çalışabiliyor ve günde 700-1000 adet hindistan cevizi toplayabiliyor.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberine göre, Güneydoğu Asya ülkelerinden Tayland'ın önemli gelir kaynaklarından biri olan hindistan cevizinin lezzeti ve faydaları çok, hasadı ise oldukça zor.

Tayland'daki bazı hindistan cevizi tarlası sahipleri, yükseklikleri 20 metreyi bulan ağacın meyvelerini yere indirmek için uzun bambuların ucuna iliştirdikleri keskin bıçaklar yardımıyla hasat yaparken, bazı çiftçiler ise farklı bir yöntem kullanıyor.

Güneydoğu Asya'da yaşayan 7-10 kilogram ağırlığa sahip kısa kuyruklu makak maymunları, vücut ölçülerinin aksine son derece çevik ve çalışkan. Bu durumun farkına varan Taylandlılar, maymunları, henüz bebek sayılabilecek yaştayken doğal ortamlarında kurulan tuzaklar yardımıyla yakalayarak hindistan cevizi toplamak için eğitiyor.

Eğitim sırasında zaman zaman şiddete de maruz kalan kısa kuyruklu makak maymunları, yetişkinliğe eriştiklerinde sahiplerinin komutları doğrultusunda usta birer hindistan cevizi işçisi kölesi oluyor. İşçi maymunun çalışma karşılığında günlük ödülü ise sadece birkaç muz ya da mango.