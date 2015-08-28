Tayland saldırısında Türkiyeli turistler şüpheli olarak aranıyor; basın terörü anlamak için Orhan Pamuk kitabı önerdi!

Tayland, tapınak saldırısında Türkiyeli turistlerin şüpheli olarak incelendiğini duyurdu. Bozkurtları mercek altına alan basın ise Türkiye'deki terörü anlamak için Orhan Pamuk'un 'Kar' romanını önerdi.

Tayland polisi, başkent Bangkok’ta 20 kişinin ölümüne sebep olan saldırıyla ilgili Türkiye vatandaşlarına yönelik inceleme başlattıklarını duyurdu. Polisin, Eravan Tapınağı’nı hedef alan saldırıdan 15 gün önce ülkeye giriş yapan Türkiye vatandaşlarının fotoğraflarının incelendiği açıklandı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Bangkok Post gazetesine konuşan bir kaynak, bu süre içinde ülkeye giriş yapan 15-20 Türk vatandaşının araştırıldığını söyledi. Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Prawut Thavornsiri, ülkeye giriş yapan Türklerin incelendiğini doğruladı. “Bu süre içerisinde çok daha fazla Türkiye vatandaşı gelmiş olabilir” diyen Prawut, grup halinde giriş yapanları incelediklerini söyledi.

'Kar' kaynak gösterildi

20 kişinin öldüğü olay ülkedeki en büyük saldırı olurken teröre yabancı Tayland’da şaşkınlık yaşanıyor. Saldırıyı üstlenen olmazken, Tayland basını ülkenin 109 Uygur’u Çin’e iade etmesi nedeniyle Bozkurtların öfkesini çektiğini hatırlatıyor. İngilizce yayın yapan Nation gazetesi ise, ‘Türk terörü için bir rehber’ başlıklı bir yorum yazısı yayınladı. Yazıda, Türkiye’deki terörü anlamak için kaynak olarak Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un romanı “Kar” gösterildi.

Christopher Woodman imzalı yorum yazısında “Bozkurtlar denilen karanlık Türk grubunun Eravan Tapınağı saldırısının ardında olabileceği gerçeği dikkatle incelenmeli. Türk terörizmine giriş olarak ‘Kar’ı öneriyorum. Pamuk tüm varlığı ile şiddete karşı çıkıyor ama dünyanın; etnik grupların yüzyıllardır birbirini öldürdükleri, işkence yaptıkları ve bizim birçoğumuzun hayal bile edemeyeceğimiz seviyedeki yerinden etmelerin yaşandığı bir köşesinde yaşıyor. Kar’da Ezidiler, Ermeniler, Kürtler ve Uygurlar yer alıyor ve artık bizim bunların hepsiyle ilgili çok daha fazla şey bilmemiz gerekiyor” denildi.

Ancak yetkililer, Bozkurtlara yönelik spekülasyonların üzerinde durmuyor. Sözcü Prawut, polis veri tabanının Bozkurtların Tayland’da hiçbir zaman aktif olmadıklarını gösterdiğini belirtti.