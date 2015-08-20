Bangkok saldırısında Uygur bağlantısı iddiası



Tayland polisinin İnterpol Daire Başkanı Apichart Suriboonya, Bangkok saldırısı zanlısının yakalanması için Uluslararası Polis Teşkilâtı'na resmi başvuruda bulunduklarını söyledi. Polis şefi, yabancı zanlının ülke dışına çıkıp çıkmadığının bilinmediğini söyledi.

'Yabancı bir dilde konuşuyordu'

Erawan Tapınağı'na düzenlenen saldırıda 20 kişi ölmüştü. Polis, bombalı saldırıyla bağlantılı bir kişiyi arıyor. Güvenlik kameraları tarafından patlamadan üç dakika önce kaydedilen görüntülerde, üzerinde sarı renkli bir tişört bulunan şahıs tapınağın içine sırt çantası ile giriyor. Zanlı daha sonra çantasını banka bırakarak tapınaktan ayrılıyor. Eşgali belirlenen zanlı açık teni ve siyah kıvırcık saçlarıyla dikkat çekiyor. Görgü tanıkları, şüphelinin "yabancı bir dilde konuştuğunu" söylediler.

'Orta Asya veya Ortadoğu kökenli'

Tayland Emniyet Genel Müdürü Somyot Phumpanmuang, Bangkok saldırısının örgüt işi olduğunu söyledi. "Bir yabancı bu saldırıyı tek başına düzenleyemez. Ona Taylandlılar yardım etmiş olmalı" diye konuştu. Polis sözcüsü Pravut Thavornsiri de şüpheliyi tanımlarken "khaek khao" ifadesini kullandı. Bu, Asya ve Ortadoğu kökenli Müslümanlara Tayland'da verilen bir isim.

Uygurlar kafalarına çuval geçirilip iade edilmişti

Tayland medyasında zanlının "Çin vatandaşı bir Uygur" olabileceği ileri sürüldü. Geçen ay Tayland'a sığınan 109 Uygur kafalarına çuval geçirilip zorla bir uçağa bindirilerek Çin'e gönderilmişti. Görüntüleri insan hakları savunucularının yanı sıra ABD ve Birleşmiş Milletler de sert bir dille eleştirmişti.

Saldırıda Çin vatandaşı öldü

Tayland, Çinli turistlerin gözdesi. Medyaya yansıyan bilgilere göre Tayland'a gelen turistlerin yüzde 20'sini Çinliler meydana getiriyor. Ölenler arasında iki Hong Kong, bir Çin, bir de Filipinler vatandaşı bulunuyor.