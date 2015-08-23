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Dünya

Bangkok'ta 22 kişinin öldüğü saldırıyı düzenleyen kişide Türkiye pasaportu mu vardı?

Tayland medyası şüphelinin 'Çin vatandaşı bir Uygur' olabileceğini öne sürmüştü

23 Ağustos 2015 10:19

Tayland'da hafta başında 22 kişinin öldüğü tapınak saldırısıyla ilgili İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan bir habere göre, Tayland polisi, Türkiye pasaportuna sahip bir şüphelinin izini sürüyor.

Haberde, Tayland polisinin, Bangkok'ta otel ve taksi şoförlerine bir pasaport kopyası göstererek araştırma yürüttüğü belirtiliyor.

Polis tarafından sorgulanan Taylandlılar, bu pasaportun Türk pasaportu olduğunu söylüyor. Ntvspor'da yer alan habere göre, polisin aradığı bu kişinin, güvenlik kameralarına tapınak önüne sırt çantasını bırakırken takılan ve robot resmi ülke çapında dağıtılan şüpheli olup olmadığı bilinmiyor.

Haberde ayrıca polisin sahte pasaport kullanılmış olma ihtimali üzerinde de durduğu vurgulanıyor.

Tayland medyası ise, Şüphelinin "Çin vatandaşı bir Uygur" olabileceğini öne sürmüştü.

Geçen ay Tayland'a sığınan 109 Uygur, kafalarına çuval geçirilip zorla bir uçağa bindirilerek Çin'e gönderilmişti.

 

 

 

 

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