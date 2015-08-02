Tayland'da bir araç 47 elektrik direğini devirdi

Tayland’ın Samut Prakan şehrinde 22 tekerlekli bir nakliye aracının şoförü, durduramadığı aracıyla bir elektrik direğine çarptı ve zincirleme reaksiyon ile 46 elektrik direği daha devrildi. Olayda yoldan geçen 37 araç da zarar gördü.

Olayın yaşandığı Theparak caddesinin 17-19 kilometreleri arasında Suthep Iam-samarng (48), hakimiyetindeki 22 tekerlekli uzun nakliye aracını dönüşte en sol şeride almak isterken aracın arka kasası bir elektrik direğine çarptı ve devrildi.

Enis Aksu'nun DHA'da yer alan haberine göre, elektrik direğinin hızlıca devrilmesi sonucu diğer elektrik direkleri zincirleme reaksiyon halinde domino taşları gibi devrildi ve toplam 47 elektrik direği yolu kullanılamaz hale getirmiş oldu.

Bu sırada yoldan geçen 37 araç devrilen elektrik direklerinden nasibini aldı. Şans eseri olayda sadece bir kişi hafif yaralandı. Bölgede trafik kilitlendi ve 10 kilometreyi bulan kuyruklar oluştu.

Taylandlı yetkililer bölgede elektriğin güvenlik amaçlı kesildiğini ve bu gece tüm direklerin yerine tekrar dikilip elektriğin sağlanacağını, bunun yanı sıra bu olaya sebep olan Iam-samarng’ın da dikkatsiz araç kullanımı ve kamu malına zarar vermek suçlarından yargılanacağını belirtti.