Tayland Konsolosluğu'na taşlı sopalı saldırı

Doğu Türkistan Maarif Derneği üyesi yaklaşık 200 kişilik grup, Tayland'da bekletilen 200 Doğu Türkistanlı'nın Çin'e iade edileceği gerekçesiyle, Zincirlikuyu'daki Tayland Konsolosluğu binasına saldırdı.

DHA'nın haberine göre, ellerinde Doğu Türkistan bayrakları bulunan grup, saat 23.00 sıralarında, Kore Şehitleri Caddesi, Mithat Ünlü Sokak'ta bulunan Tayland Krallığı İstanbul Konsolosluğu önüne geldi.

Grup, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden kaçarak Tayland'a sığınan yaklaşık 200 Doğu Türkistanlı'nın tekrar Çin'e iade edileceği gerekçesiyle protesto gösterisi yapmaya başladı.

Konsolosluk bayrağı indirildi, evraklar sokağa döküldü

Bu sırada, grupta bulunan bir kişi konsolosluğun girişindeki direğe tırmanarak Tayland bayrağını indirdi.

Sloganlar atan grup, daha sonra konsolosluğu taş yağmuruna tutmaya başladı.

Konsolosluk binasının kapısını kırarak içeriye de giren saldırganlar, binada bulunan evrak ve dosyaları dışarıya çıkarıp sokağa döktü.

Saldırganlar, konsolosluğa ait klima ve diğer eşyaları da kalas ve taşlarla tahrip etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.



Gruptakilerden bazıları olay yerinden ayrılırken, bir kısmı da polisin gözetiminde konsolosluk önünde bekliyor.