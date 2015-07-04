Balıkesir'deki Doğu Türkistan eyleminde Mao'yu astılar!

Balıkesir Ülkü Ocakları ve Kamu-Sen’e bağlı memur sendikaları üyeleri, Uygur Türklerine yapılan uygulamaları, Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda gerçekleştirdikleri eylemle protesto etti. Grup, Mao Zedong’un maketini astı, vatandaşları Çin mallarını boykota çağırdı.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Balıkesir Ülkü Ocakları üyesi gençler, ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayraklarıyla, tekbir getirerek Ali Hikmet Paşa Meydanı’na yürüdü. Burada toplanan gurup, ’Kahrolsun Kızıl Çin’, ’Türkistan’a özgürlük’, ’Ya Turan ya ölüm, başka yolu yok’, ’Kanımız aksa da zafer İslamın’ sloganları attı. Gençler, Çin Komünist Partisi ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucusu Mao Zedong’un maketini meydanda kurulan sehpada astı.

Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanı Kürşat Can Ateş, Doğu Türkistan’ın kan ağladığını belirterek, "Kızıl komünist Çin’in insanlık dışı muamelelerine maruz kalan soydaşlarımız acı çekerken, hür dünya her zamanki gibi üç maymunu oynamaktadır" dedi.