Tophane'de bir Çin lokantasına saldırı

istanbul Tophane'deki Boğazkesen Caddesi’nde 6 ay önce açılan Happy China isimli Çin lokantası, öğlen saatlerinde Çin’in Doğu Türkistan Türklerine yönelik baskılarını bahane eden bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Dükkanın sahibi Cihan Yavuz "Burası bir lokanta. Biz Türküz, aşçımız da Uygur Türkü. Biz sadece ekmek parası için uğraşıyoruz. Doğu Türkistan’da olan olaylara biz de karşıyız. Uygur Türklerine yapılan zulme biz de tepkiliyiz" dedi.

Lokantanın işletmecisi eski turist rehberi Cihan Yavuz ve Uygur Türkü aşçıya, "Burada Çin lokantası istemiyoruz. Defolup gidin, diye bağıran 5-6 kişilik grup, işyerinin camlarını kırdıktan sonra yaya olarak uzaklaştı. Çevre sakinlerinin ihbarı ile polis, olay yerine geldi. İşletmeci Cihan Yavuz, şikayetçi olmayacaklarını söyleyince, polis olay yerinden ayrıldı.



25 yıl turist rehberliği yaparak biriktirdiği parayla Çin lokantası açan Cihan Yavuz, şöyle konuştu:



"Artık dükkanı kapatıp gideceğim. Genelde müşterilerimiz Endonezyalı Müslüman gruplar. Uzak Doğulu gruplarla çalışıyoruz. Bize Çinli müşteri çok az gelir. İçki satışı yapmıyoruz. Müslüman gruplara çalıştığımız halde, başımıza böyle bir olay geldi. Kırılmaz camlarımızı kırdılar. Biz de kepengi kapatıp bekledik. Polis geldi. Şikayetçi olmadım. Olsam ne olacak ki? Ben şikayetçi olmayacağımı, söyledim. Yapılacak bir şey yok. Daha önce uyarı almadık. Zaten lokantayı açalı 6 ay oldu. Zar zor geçinmeye çalışıyorduk. Şimdi o da bitti. Artık kapatıp gideceğiz. Yeni bir gelecek bakacağız. Başka şansım yok. Ufak bir birikimim vardı. Onu da buraya harcadım. Ayrıca dükkanın borçları da var. Artık her şey bitti. Ne diyeyim. Bizim ki sadece ekmek kapısıydı. Sadece yemek verip, yemek satıyorduk. Amacımız burayı kendimize ekmek kapısı yapmaktı. Bu tip politik olaylara kurban gitmek çok gücüme gitti. Onlara teşekkür ediyorum."



