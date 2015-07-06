Ülkücüler: Çin restoranlarına saldırıları tasvip etmiyoruz

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın başkanlığında bir heyet, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok’u makamında ziyaret etti, ziyaret sonrası Çin restoranlarına yönelik yaşanan saldırılara değinen Yıldırım, “Böyle saldırıları tasvip etmiyoruz. Bayrağımız altında yaşayan insanlar bizim namusumuzdur" dedi.

Zete'de yer alan habere göre, Emniyet Müdürlüğü önünde gazetecilere basın açıklaması yapan Yıldırım, Çin restoranlarına yönelik yaşanan saldırılara değinerek, “Böyle saldırıları tasvip etmiyoruz. Bayrağımız altında yaşayan insanlar bizim namusumuzdur. Burada hangi ülkeden, hangi dilden, hangi ırktan olursa olsun bizim misafirimizdir. Bizim sorunumuz Çin hükümeti ile. Onlara tepkimizi gösteriyoruz. Bu topraklarda herkes barış ve güven içerisinde yaşayacaktır. Biz de onların teknikleriyle böyle bir şey yaparsak onlardan farkımız kalmaz” diye konuştu.

'Ülkemize gelen misafirlerimiz Allah’ın bir emanetidir'

İstanbul Sultanahmet’te Güney Koreli turistlerle ilgili gelişmeler hakkında da konuşan Yıldırım, yazılı açıklamayı tekrar etti. Yıldırım; “Koreli değil Çinli dahi olsa ülkemize gelen misafirlerimiz Allah’ın bir emanetidir. Bunları koruyup kollamak bizlerin en büyük görevidir” dedi.