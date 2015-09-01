Tayland: Bombacıyı Kamboçya sınırında yakaladık

Tayland Başbakanı Prayut Chan-Ocha, ülkenin başkenti Bangkok'ta Erawan tapınağı yakınlarında 20 kişinin hayatını kaybettiği saldırının failinin Kamboçya sınırında yakalandığını duyurdu.

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Ayrıntılar geliyor...

Öte yandan bombalı saldırının şüphelisi olarak hakkında arama kararı çıkartılan Wanna Suansant'ın ailesi genç kadının 3 aydır Türkiye'de olduğunu ileri sürdü.

Suansant ailesinin yaşadığı Phang-nga köyü muhtarı İbrahim Komkham polise verdiği ifadede, genç kadının ailesi ile internet üzerinden görüştüğünü ve son 3 aydır Türkiye'de yaşadığını belirtti ve “Wanna'nın neden bir şüpheli olarak görüldüğünü anlamış değilim" dedi.

Wanna Suansant ailesine Tayland'a geri dönüp masum olduğumu ispat etmek istediğini söylediği belirtildi. Ayrıca New York Times haberinde genç kadının "Ülkeme dönüp adımı temize çıkarmayı istiyorum ama bilet alacak param yok. Tayland polisi bana uçak biletini alırsa hemen gelirim" dediği belirtildi.