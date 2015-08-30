Tayland saldırısında şüphelinin Türkiye pasaportu sahte çıktı: Doğum yeri 'İştanbül', kimlik numarası hatalı

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta 20 kişinin öldüğü tapınak saldırısı soruşturmasında, Türk vatandaşı olduğu iddia edilen bir şüphelinin evine baskın yapıldı. Evde bulunan, biri “Adem Karadağ” adına çok sayıda sahte pasaport kafaları karıştırdı. Medyaya servis edilen pasaportta, 11 haneli olması gereken TC kimlik numarasının 10 haneli yazıldığı görülüyor. ‘Verildiği makam’ kısmında herhangi bir ilçe adının yazılması gereken pasaportta bu bölümde İstanbul yazıyor. Ancak bu da ‘İştanbül’ şeklinde yazılmış.

Habertürk'teki habere göre, Tayland polisi, 17 Ağustos’ta başkent Bangkok’taki bir Hindu tapınağına yapılan ve 20 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla ilgili olarak Türk vatandaşı olduğu iddia edilen bir kişinin evine baskın düzenledi.

Bangkok’un dış mahallelerindeki Nong Jok’taki eve yapılan baskında gözaltına alınan kişinin adı Adem Karadağ olarak açıklandı. Tayland İç Güvenlik Operasyonları Birimi Sözcüsü Albay Banphot Phunphien, şüphelinin Türk vatandaşı olduğunu söyledi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda bomba yapımında kullanılan pek çok malzemenin yanı sıra 10 sahte pasaportun da ele geçirildiği açıklandı.

Çelişkili açıklamalar

İlk açıklamadan saatler sonra Tayland polisinden farklı bir açıklama geldi. Ulusal Polis Sözcüsü Prawut Thavornsiri, ‘Adem Karadağ’ kimlikli şahsın ‘Bangkok’taki saldırıyı düzenleyen bombacı olmadığını’ açıkladı. Thavornsiri, şüphelinin ‘saldırıyla ilgisi olan bir örgüt üyesi olma ihtimalinin yüksek olduğu’ gerekçisiyle tutukluluk halinin süreceğini de belirtti. Thavornsiri, bu şahsın Bangkok’taki tapınak saldırısından 2 gün sonra yine başkentte düzenlenen başka bir bombalı saldırıyla ilgili olarak sorgulandığını da sözlerine ekledi.

TC kimlik No'su 10 haneli

Gözaltına alınan kişinin evinde ele geçirilen ve 28 yaşında, İstanbul doğumlu Adem Karadağ olduğunu gösteren pasaportun yazım hatalarıyla dolu ve gelişigüzel hazırlanmış olduğu fark edildi. Medyaya servis edilen pasaportta, 11 haneli olması gereken TC kimlik numarasının 10 haneli yazıldığı görülüyor. ‘Verildiği makam’ kısmında herhangi bir ilçe adının yazılması gereken pasaportta bu bölümde İstanbul yazıyor. Ancak bu da ‘İştanbül’ şeklinde yazılmış. Söz konusu pasaportun kimlik bilgilerindeki doğum tarihi ise 8 Nisan 1987. Ama doğum tarihinin kısaltması da hatalı şekilde ‘08 Niş’ olarak yazılı. Pasaportun “son geçerlilik tarihi” de iki kez belirtilmiş.

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