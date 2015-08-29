Bangkok'taki tapınak saldırısının zanlısı Türk pasaportu taşıyormuş!

Tayland polisi sözcüsü Bangkok'un merkezinde 17 Ağustos'ta bir tapınağın önünde yapılan bombalı saldırı ile ilgili olarak bir kişinin yakalandığını açıkladı. İlk olarak Türkiye vatandaşı Adem Karadağ olduğu açıklanan zanlının ilerleyen saatlerde sahte pasaport kullandığı belirtildi. Yetkililer, Karadağ'ın evinde bomba yapımında kullanılan malzemeler ve sahte Türk pasaportu bulunduğunu bildirdi.

Radikal'de yer alan habere göre, Tayland polisi sözcüsü Bangkok’un merkezinde 17 Ağustos ’ta bir tapınağın önünde yapılan bombalı saldırı ile ilgili olarak bir kişi yakalandığını açıkladı. Associated Press'in haberine göre, 28 yaşında ve Adem Karadağ adına hazırlanmış bir Türk pasaportu ile yakalanan zanlının evinde bomba yapımında kullanılan malzemeler bulundu. Tayland polisi, Karadağ kimlikli bombacının kendisi olmayabileceğini, örgüt üyesi olma ihtimalinin de bulunduğunu belirtti.

Polis Bangkok’un Nong Chok bölgesinde yerel saatle öğleden sonra 14:00 sularında bir apartman dairesine baskın düzenledi. Baskında bir şüpheli gözaltına alınırken, Erewan tapınağına yapılan saldırıda kullanılan malzemelere benzer, bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Erevan tapınağına yapılan saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmiş, 100’ün üzerinde kişi ise yaralanmıştı.