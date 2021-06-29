Taylan Antalyalı'dan Elmalı davası paylaşımı: İstismarın affı olmaz, olamaz!

Üzerinde gökkuşağı renkleri bulunan ve "Powered by pride" (gücünü onurdan alan) yazan bir tişörtle paylaşım yapan ve bazı “futbol yorumcuları” tarafından hedef alınan Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı, Elmalı davası kararıyla ilgili paylaşım yaptı. Antalyalı, "İstismarın affı olmaz, olamaz!" ifadelerini kullandı.

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"Pride" tişörtlü paylaşımı nedeniyle hedef alınan Taylan Antalyalı, Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakılması kararının verildiği Elmalı davası hakkında paylaşım yaptı.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinde açıklama yapan Antalyalı, #ElmalıDavası etiketiyle, "İstismarın affı olmaz, olamaz!" tweet'ini attı.

Aralarında Süper Lig kulüplerinin bulunduğu camialar da Elmalı davasına sosyal medyadan destek vermişti.

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